Большие игроки думают о Беларуси без Лукашенко Telegram-канал «Ник и Майк»

19.07.2025, 20:30

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Ситуативное статус-кво заканчивается.

Лукашенко активно боролся с фитофторой и прочими бедами на селекторном совещании. Ничего нового. Можно смело транслировать подобные совещания за последние 20 лет и, за исключением участников, разницы не будет. Погода плохой не бывает. Мобилизовать механизаторов. Отремонтировать комбайны. Привлечь всех, кого можно, на битву за урожай.

Не меняется и итог – цель в 11 миллионов тонн стабильно утверждается и так же стабильно не достигается. Хоть с рапсом (который не зерновой), хоть без него. 7-8 миллионов тонн – это максимум, который удается достигнуть в последние годы. Продовольственная безопасность белорусов все больше опять решается самими белорусами на своих приусадебных участках, как в начале 90-х. История заходит на второй круг в результате коррупции, бесхозяйственности, неэффективности и отсутствия частной собственности.

Однако мы в очередной раз отметим, что это все типичный прием агротерапии от Лукашенко. Когда на горизонте реальные проблемы, лучше всего получается озаботиться надоями, покосами и падежом скота.

А проблемы нарастают. Суетливая дипломатия в треугольнике Россия-Китай-Запад/США не принесла финансовых результатов. Более того, новый 18-й пакет санкций ещё больше отрезает финансовую систему от международных транзакций и потенциально сокращает объем финансирования из России. В условиях нового потолка цен на нефть поток нефтедолларов ещё более усохнет, а вопрос сбыта продуктов нефтепереработки из российской нефти ещё более обострится. Россия будет отдавать предпочтение своим, а «белорусский» бизнес на российском рынке ждёт масса неприятностей. От сокращения заказов до рейдерских захватов.

Дополнительным фактором, который может повлечь самые непредсказуемые последствия, – это рост агрессивности мигрантов, которые штурмуют границу с ЕС. Брошенный в польских пограничников коктейль Молотова – может нарушить хрупкое равновесие. При этом не так уж важно, по чьему решению этот коктейль был брошен. Если Минска – это глупость. Если Москвы – слабость.

Ситуативное статус-кво заканчивается. Большие игроки начали думать о эпохе «после Лукашенко». Ему и агрохунте тоже пора задуматься.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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