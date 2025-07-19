ЕРИП пояснил, какие изменения введет для клиентов
- 19.07.2025, 20:51
Нововведения ждут белорусов с 1 августа.
С 1 августа ЕРИП отключит личные кабинеты пользователей, которые до этой даты не перейдут на обслуживание по новым правилам. В организации рассказали подробности.
ЕРИП с 1 октября прошлого года откорректировал правила пользования личным кабинетом — пересмотрел срок согласия на обработку персональных данных с пяти лет на три года. Новых клиентов с этой даты подключают по измененным условиям.
«Старым» пользователям, у которых до октября прошлого года уже был открыт личный кабинет в ЕРИП и они давали согласие на обработку персональных данных, до 31 июля этого года нужно заключить допсоглашение. Для этого в своем аккаунте в специальном поле надо проставить отметку о согласии пользоваться сервисом по отредактированным правилам.
«Как проверить, дано ли согласие? Войдите в личный кабинет ЕРИП. В правом верхнем углу нажмите на значок профиля (две заглавные буквы), — поясняют в организации. — Выберите „договор об использовании личного кабинета ЕРИП“. В открывшемся окне будет указана дата заключения договора».
В ЕРИП рассказали, что будет, если не дать согласие:
«Если до 1 августа 2025 года пользователь не примет новые условия, то кабинет пользователя будет удален вместе со всей сохраненной информацией в нем. Для дальнейшего использования сервиса „Личный кабинет ЕРИП“ потребуется повторная регистрация».