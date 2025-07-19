Лунный грунт может поддерживать жизнь 3 19.07.2025, 21:08

Ученые научились добывать из него воду и кислород.

Исследователи из Китайского университета Гонконга в Шэньчжэне разработали технологию, которая позволяет получать воду из лунного грунта и использовать ее для производства кислорода и топлива, пишет New Voice.

Это открытие может стать ключевым для обеспечения жизни на Луне и уменьшить зависимость от доставки ресурсов с Земли.

В исследовании, опубликованном в журнале Joule, ученые продемонстрировали, как образцы почвы из миссии «Чанъэ-5» могут стать источником воды. Полученная влага затем используется для преобразования углекислого газа, который выдыхают астронавты, в водород и оксид углерода — основные компоненты для синтеза топлива и производства кислорода.

Для этого команда применила фототермическую стратегию: свет Солнца концентрируется и превращается в тепло, которое запускает химические процессы в реакторе, заполненном CO₂. Основным катализатором стало минеральное вещество ильменит, которое известно как один из природных резервуаров воды на Луне.

По словам руководителя проекта Лу Вана, технология имеет преимущество над предыдущими подходами, поскольку сочетает добычу воды из почвы и ее немедленное использование для химического синтеза в одном процессе. Это позволяет экономить энергию и упрощает инфраструктуру.

Однако, несмотря на перспективы, использование этой технологии на Луне пока затрудняют экстремальные условия: большие температурные колебания, интенсивный радиационный фон и нестабильный состав почвы. Кроме того, количество CO₂, которое выдыхают астронавты, может оказаться недостаточным для обеспечения полного цикла производства воды, кислорода и топлива.

Ученые подчеркивают, что преодоление технических ограничений является критически важным для создания устойчивой системы поддержания жизни вне Земли.

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