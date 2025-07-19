В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 19.07.2025, 21:25

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Почти по всей стране будут грозы.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на 20 июля по всей Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, следует из сообщения Белгидромета.

Опубликованная синоптиками карта свидетельствует, что грозы и дожди ожидаются во всех регионах страны, ливни — в Брестской, Витебской, Минской областях, туман — в Гомельской и Минской. На подготовленной Министерством по чрезвычайным ситуациям карте, основанной на тех же данных, видно, что гроза также прогнозируется в столице, пишет «Позiрк».

Температура воздуха днем в Минске составит от 22 до 24 градусов тепла (ночью — 15–17), в Могилевской области — от 20 до 25 градусов (13–18), Брестской, Витебской, Минской, Гомельской и Гродненской — от 21 до 26 градусов (ночью в Брестской и Гомельской областях — 13–18, в остальных — 14–19).

МЧС предупреждает, что эти погодные условия могут привести к повреждению (обрыву) линий электропередачи, нарушению электроснабжения; возникновению природных и техногенных пожаров; значительному снижению видимости, затруднению или остановке движения транспорта; блокированию людей в “подвальных и заглубленных“ помещениях, а также личном и общественном транспорте; подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, местных дорог.

Жителям страны рекомендовано во время грозы держаться подальше от антенн и электропроводки; не спускаться в подземные переходы и “другие заглубленные помещения“; стараться укрываться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления; оставлять автомобили в гаражах или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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