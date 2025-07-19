В Молдове могут распустить пророссийскую партию 1 19.07.2025, 21:34

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Ее лидер устроил скандал на заседании.

Центральная избирательная комиссия Молдовы приняла решение, которое может привести к роспуску политической партии «Шанс», входящей в политический блок пророссийского олигарха-беглеца Илана Шора, что возмутило лидера партии Алексея Лунгу.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на официальное заявление ЦИК.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, основанием для принятия решения, которое может привести к роспуску политической партии «Шанс», стали многочисленные нарушения законодательства о финансировании политических партий и ненадлежащее представление финансовых отчетов.

Во время заседания присутствовал лидер партии Лунгу, который выступил с критикой в адрес членов комиссии и несколько раз прерывал заседание.

За это председатель ЦИК Анжела Караман объявила ему предупреждение.

Однако его нападки продолжились, и Караман вызвала правоохранителей, чтобы они сопроводили Лунгу, и попросила его покинуть помещение.

Как указано в решении ЦИК, некоторые партии нарушили сроки подачи финансовых отчетов или подписывали их ненадлежащими лицами. В частности, «Шанс» подавала отчет с опозданием, подписанный только электронной подписью председателя партии, что противоречит требованиям закона.

Кроме того, ЦИК выявила нарушения в отчетности еще семи политических партий, некоторые из которых уже находятся в процессе роспуска. Решение было принято единогласно.

Партия «Шанс» стала де-факто преемницей партии «Шор» после того, как ее объявили неконституционной, переняв ее цвета и стилистику. Сейчас партия входит в блок «Победа», о создании которого Шор объявил в Москве.

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