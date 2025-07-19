«Я нахожусь в шоковом состоянии» 2 19.07.2025, 21:42

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Скандал в детском саду в Могилеве получил продолжение.

По соцсетям разлетелось видео, на котором сотрудница одного из детских садов в Могилеве жестко обращается с ребенком. На кадрах видно, как женщина грубо хватает девочку и, по всей видимости, в наказание за брошенный песок начинает растирать его ей по лицу. Достается и еще одному мальчику, пишет «Салiдарнасць».

Как сообщил (цитируется по mlyn.by) заместитель начальника отдела прокуратуры Могилевской области Денис Хмельков, «грубые и недопустимые действия» в отношении ребенка совершила помощник воспитателя.

По его словам, в отношении помощника воспитателя и воспитателя детского сада возбуждены дисциплинарные производства. По данному факту Октябрьским РОВД проводится проверка, ход и результаты которой находятся на контроле Могилевской прокуратуры.

Мама одного из детей, в чьей группе все произошло, рассказала в Instagram, что по поводу случившегося уже состоялось собрание в отделе образования Могилева. Присутствовали и родители пострадавших детей — причем, по словам женщины, они встали на сторону воспитателей.

«Я нахожусь в шоковом состоянии, — написала мама ребенка. — Мне страшно, что есть такие родители. Мне страшно, что детей не защищают собственные родители. Мне страшно, в каком обществе живем мы и наши дети».

В комментариях в паблике Могилев Сейчас мнения белорусов разделились. Некоторые считают, что помощник воспитателя поступила с ребенком правильно, мол, если родители не учат ребенка хорошо себя вести, то «ей (девочке – прим.) будет урок, что так делать нельзя».

«Столько комментариев, посадить, уволить, но неужели вы дома никогда не поднимаете голос на своих детей или у вас все дети просто идеальные, вот и получается, если раньше ремень висел на стене, то и дети росли воспитанные, а сейчас не тронь... все можно же, а в саду воспитателя никто не слушается, тут никаких нерв не хватит, а что уж говорить про родителей, никакого уважения к воспитателям, хотя и зарплата у них до 1000, все идет с семьи, воспитывайте детей дома, чтоб они слушались старших, а не обсыпались песком».

Другие родители возмущены: «Таким воспитателям и няням не место возле детей».

«Тебе нравится эта сцена? Ты оправдываешь поступки воспитателя? А с твоими детьми ты тоже хочешь такого обращения? С детьми работать надо не только родителям, но и приводят в садик к воспитателям, чтобы они правильно учили... Да я бы за своего глаза бы выцарапала бы...».

«Никто не имеет права бить, швырять, тягать наших детей. Надеюсь, даму с видео уже уволили и желательно по статье...».

Почему же родители пострадавших детей встали на сторону воспитателей? Причин может быть несколько.

Первая причина — насилие в семьях, где физическое наказание — способ воспитания, который передается из поколения в поколение.

Вторая — страх перед системой, у которой есть административный ресурс. Пригрозили родителям проверками, СОПом — и вот он на стороне сотрудников садика, которые жестоко обращались с их ребенком. Провели беседу, мол, вы же сами понимаете, воспитателей не хватает, кого мы на вашу группу поставим.

Способов давления на семьи у властей множество. Многие ли решатся вступать в борьбу за права ребенка, когда «права человека» в стране — пустой звук?

И наконец, третья причина — насилие, увы, стало нормой в Беларуси. Сколько уголовных дел возбудили правоохранительные органы после обращений белорусов, избитых силовиками в августе 2020-го? Ноль. Если насилие не наказывают — его тем самым поощряют. А значит, оно проникает во все сферы — не только в пенитенциарные учреждения, но в образование, здравоохранение и далее по списку.

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