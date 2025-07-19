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Усик прибыл на исторический реванш с Дюбуа с талисманом от дочери в руках

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  • 19.07.2025, 21:48
  • 1,302
Усик прибыл на исторический реванш с Дюбуа с талисманом от дочери в руках

Видеофакт.

Чемпион мира в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик прибыл на поединок против Даниэля Дюбуа.

Украинский боксер приехал на Уэмбли вместе с игрушечным осликом, который ему подарила дочь Елизавета.

Усик также брал эту игрушку на бои против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Украинец рассказывал, что ослик является талисманом для него.

Поединок Усик — Дюбуа состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Начало боя ориентировочно в 22:30 по Минску.

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