Усик прибыл на исторический реванш с Дюбуа с талисманом от дочери в руках

Усик прибыл на исторический реванш с Дюбуа с талисманом от дочери в руках2
- 19.07.2025, 21:48
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Видеофакт.
Чемпион мира в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик прибыл на поединок против Даниэля Дюбуа.
Украинский боксер приехал на Уэмбли вместе с игрушечным осликом, который ему подарила дочь Елизавета.
Усик также брал эту игрушку на бои против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Украинец рассказывал, что ослик является талисманом для него.
Поединок Усик — Дюбуа состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Начало боя ориентировочно в 22:30 по Минску.
🚨 Oleksandr Usyk is in the building 🚨— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025
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