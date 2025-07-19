Половина жителей Германии считают Россию угрозой 19.07.2025, 22:15

Лучше всего к РФ относятся сторонники АдГ.

Около половины жителей Германии согласны с мнением федерального правительства о том, что Россия представляет угрозу для страны, свидетельствуют данные опроса YouGov.

Данные опроса приводит DW.

Согласно опросу, 13% респондентов считают военную угрозу со стороны Москвы очень серьезной, а 36% – значительной. Напротив, 30% считают, что Россия представляет лишь незначительную угрозу, а 14% не видят никакой угрозы.

Среди сторонников консервативного блока ХДС/ХСС, левоцентристских социал-демократов и зеленых 58–62% считают Россию серьезной или очень серьезной угрозой.

Около трети сторонников этих партий не видят никакой опасности или считают ее незначительной.

А вот избирателей ультраправой партии «Альтернатива для Германии» 65% считают, что военная угроза со стороны России незначительна или отсутствует, а 29% видят такую угрозу.

Среди сторонников популистской левой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» только 33% видят угрозу, а 51% – нет.

Сторонники социалистической Левой партии разделились поровну: 48% видят угрозу, 47% – нет.

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