Команда Протаса обыграла команду Шаранговича 19.07.2025, 22:43

Хоккейный поединок прошел в Минске.

Выступающие в НХЛ Алексей Протас и Егор Шарангович собрали свои команды из топовых белорусских хоккеистов, чтобы провести на минской «Олимпик-Арене» Betera матч Протас vs Шарангович в формате 3х3. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность, пишет smartpress.by.

В команде Протаса, помимо Алексея и его брата Ильи, выступали также братья Андрей и Сергей Костицыны, Владислав Колячонок, Алексей Колосов, Иван Дроздов, Владимир Алистров, Дмитрий Кузьмин, Владимир Еременко. Компанию же Шаранговичу составили Михаил Грабовский, Никита Толопило, Илья Шинкевич, Александр Кулаков, Александр Скоренов, Егор Сидоров, Андрей Белевич, Кирилл Готовец и Илья Соловьев.

Сам же матч состоял из трех периодов по 12 минут чистого времени. Игра в набирающем популярность формате 3х3 получилась динамичной и богатой на заброшенные шайбы – заполнившим «Олимпик-Арену» зрителям наверняка понравилось. Интересно, что первыми в своих командах отличились капитаны — Протас-старший открыл счет, а Шарангович уже через 15 секунд его сравнял.

Поединок получился упорным, и в концовке казалось, что дело может дойти до послематчевых бросков. Но все же команда Протаса оказалась чуть сильнее и взяла верх со счетом 12:10 (2:3, 7:4, 3:3).

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