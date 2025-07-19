ВСУ уничтожили экспериментальный российский РЭБ «КОП-2» 19.07.2025, 22:55

Комплекс оказался бессильным перед точностью украинских операторов.

Операторы 424-го батальона Svarog Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили экспериментальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы «КОП-2». Об этом сообщили в Telegram-канале СБС.

В сообщении отмечается, что этот образец является очередной попыткой россиян найти эффективное средство борьбы с украинскими беспилотниками.

«КОП-2» сканирует радиоэфир в широком диапазоне, определяет частоту, на которой работает дрон, и пытается его заглушить мощным сигналом. Такую технику оккупанты используют для прикрытия стратегически важных объектов, в частности средств ПВО.

Однако в реальных боевых условиях «КОП-2» оказался бессильным перед точностью украинских операторов.

Как отметили в СБС, первый удар вывел комплекс из строя, а следующий — полностью его уничтожил.

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