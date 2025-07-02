Зеленский сообщил о гибели комбрига при ударе РФ в Днепропетровской области 2.07.2025, 1:13

Президент Украины пообещал ответ россиянам.

Командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Захаревич погиб в результате удара по Гуляйполю в Днепропетровской области, заявил в обращении украинский президент Владимир Зеленский.

«Сегодня весь день продолжался разбор завалов после удара по Гуляйполю. К сожалению, есть потери - и военные, и гражданские. Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады. Мои соболезнования всем родным и близким», - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас идет полное расследование обстоятельств этого удара и он ждет доклад.

«Всем, кто был ранен, - а это был ракетный удар - всем оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены. Мы обязательно ответим россиянам на этот удар», - заявил президент.

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