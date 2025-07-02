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ВСУ уничтожили штаб 8-й армии РФ в Донецкой области

  • 2.07.2025, 3:31
ВСУ уничтожили штаб 8-й армии РФ в Донецкой области

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Силы обороны Украины успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, сейчас потери противника уточняются. Несмотря на это, данный высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут последовательно разрушать систему управления и связи вооруженных сил страны-агрессора. Украина продолжает борьбу, пока все российские войска не будут выведены с территории нашего государства и не будет установлен справедливый и длительный мир», - сказано в сообщении.

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