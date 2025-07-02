Зеленский: Есть четкая информация, что санкции для России действительно болезненны 2.07.2025, 5:07

Украина работает над тем, чтобы расширились ограничения.

Украина работает над тем, чтобы расширились санкции против страны-агрессора России. Об этом в обращении по итогам 1 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму опубликовала его пресс-служба.

«Сегодня началось новое председательство в Совете ЕС – председательство Дании, и для нас важно, чтобы этот период, – а это следующие полгода – стал действительно результативным и в вопросах безопасности, в частности для оборонной промышленности, и в вопросах санкций, чтобы все давление против России действительно работало – и работало так, чтобы закончить эту войну», – сказал Зеленский.

По его словам, нужно «реально ограничить российский потенциал агрессии».

«У нас есть четкая информация – и партнеры это подтверждают, – что санкции для России действительно болезненны, и если давление еще увеличить, это будет побуждать Россию действительно думать о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям», – заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что идет работа и в «украинском санкционном направлении».

«В скором времени будут новые решения Совета национальной безопасности и обороны по санкциям. Уже готовятся соответствующие материалы», – анонсировал он.

Ранее сегодня Офис президента Украины информировал о введении Зеленским в действие трех решений СНБО по синхронизации украинских санкций с санкциями Европейского союза в отношении 403 физических лиц и 188 юридических лиц.

«Украина синхронизировала свои санкции с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м санкционными пакетами ЕС [относительно РФ]. Также синхронизировано решение, касающееся лиц, причастных к нарушению прав человека в Беларуси, и решения, принятые Евросоюзом в 2011-м и 2020–2025 годах в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в Исламской Республике Иран, и военной поддержке России в войне против Украины», – говорится в релизе.

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