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Трамп: Израиль согласился на прекращение огня в Секторе Газа на 60 дней

  • 2.07.2025, 7:39
Трамп: Израиль согласился на прекращение огня в Секторе Газа на 60 дней
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США надеется на финальное мирное редложение.

Израиль согласился на прекращение огня в Секторе Газа сроком 60 дней. За этот период есть шанс добиться прекращения войны на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

В своей публикации глава Белого дома отметил, что его представители во вторник, 1 июля, «провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по поводу ситуации в Секторе Газа».

«Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне», - отметил Трамп.

Президент также надеется, что Катар и Египет, «которые усердно работали ради мира», передадут финальное мирное предложение руководителям палестинской группировки.

«Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока, что ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше оно не станет - будет только хуже. Спасибо за внимание к этому вопросу!», - подытожил американский лидер.

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