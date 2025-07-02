«Это вариант»: Мерц допустил поставки ракет Taurus Украине 2.07.2025, 7:44

Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

При этом Германия будет держать Путина в ситуации неопределенности.

Германия обсуждает поставки ракет Taurus для нужд Сил обороны Украины, однако пока что процесс передачи этого оружия еще не запущен.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в интервью изданию Tagesschau.

Глава немецкого правительства назвал «очень сложной» систему обучения использованию этого типа ракет и уточнил, что военным для этого необходимы шесть месяцев.

Мерц отметил, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским обучение украинских военных использованию Taurus. В то же время, он добавил, что «мы еще не начинали этот процесс» и что «это остается вариантом».

Канцлер подчеркнул, что Германия не будет публично обсуждать, какие именно виды вооружений поставляет и что делает для военной поддержки Украины.

«Я хочу, чтобы у Путина оставалась определенная неопределенность касательно наших военных действий. Одно лишь является определенным, и я еще раз повторю это здесь в этой программе: Германия не станет стороной в войне», - заявил Мерц.

Ракета Taurus

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) - крылатая ракета большой дальности класса «воздух-поверхность».

Ее разработкой и производством занимается компания Taurus Systems GmbH, которая является совместным предприятием немецкой MBDA Deutschland (ранее известной как LFK - Lenkflugkörpersysteme GmbH) и шведской Saab Bofors Dynamics AB.

Ракета предназначена для сверхточного поражения сложных целей, которые имеют высокий уровень защиты или расположены под землей. Она эффективна как против точечных, так и против растянутых объектов.

В зависимости от модификации, ракеты могут запускаться с авиационных, морских или наземных носителей. Авиационная версия позволяет поражать цели без входа самолета в зону действия вражеской ПВО.

Стандартная модификация Taurus оснащена боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised), предназначенной для пробивания бетона. Она состоит из кумулятивного предварительного заряда и основного фугасного заряда, который размещен в сверхпрочном корпусе.

Механизм детонации может быть настроен как на подрыв в воздухе, так и на подземный взрыв. В случае воздушного подрыва оба заряда срабатывают одновременно.

Конструкция боевой части специально адаптирована для разрушения твердых препятствий, включая толстый бетон и плотные слои грунта. Это позволяет ракете эффективно поражать защищенные подземные объекты, в частности укрепленные бетонные хранилища и бункера.

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