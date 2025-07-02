Удачная атака на РФ: поражен не только «Купол» 2.07.2025, 7:55

ГУР взорвало еще один важный объект.

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области России, в результате чего на предприятии повреждены технологические установки.

«Поражен важный объект в Саратовской области РФ. В рамках снижения наступательных возможностей противника, сегодня подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по территории нефтеперерабатывающего завода АО «Саратоворгсинтез» в Саратовской области РФ», — сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Там уточнили, что ВС РФ используют мощности этого НПЗ для обеспечения горюче-смазочными материалами российских военных подразделений, участвующих в вооруженной агрессии против Украины.

«Подтверждено попадание по территории объекта — в частности повреждены технологические установки. Возник пожар», — отметили в Генштабе.

Там также подчеркнули, что результаты поражения нефтеперерабатывающего завода уточняются.

СБУ поразила электромеханический завод в Ижевске

В Генштабе также сообщили, что подразделения Службы безопасности Украины 1 июля поразили Ижевский электромеханический завод «Купол» находящийся в Удмуртской Республике РФ.

«Подтверждено точное попадание в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются», — отметили в Генштабе.

Там также подчеркнули, что завод «Купол» — это объект военно-промышленного комплекса РФ, который специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия.

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