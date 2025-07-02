США ввели санкции против крупной кибергруппировки из России
- 2.07.2025, 8:02
Центральный офис расположен в Санкт-Петербурге.
Американское правительство ввело санкции против российской компании Aeza Group и связанной с ней глобальной сети.
Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
«Сегодня OFAC вносит в санкционный список Aeza Group - поставщика услуг так называемого «надежного хостинга» (BPH), который играет ключевую роль в обеспечении киберпреступной инфраструктуры, направленной против пользователей в США и во всем мире», - говорится в заявлении.
В сообщении OFAC отмечается, что центральный офис Aeza Group расположен в Санкт-Петербурге. Компания предоставляла услуги BPH киберпреступным группировкам и распространителям вредоносного программного обеспечения, в частности операторам Meduza и Lumma.
Через инфраструктуру Aeza злоумышленники осуществляли кибератаки на предприятия американского оборонно-промышленного сектора, а также на технологические компании в других странах.
Кроме основной компании, под санкции попали также две связанные фирмы и четверо представителей руководящего состава Aeza Group.
Также, во взаимодействии с британским Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA), США ввели ограничения против филиала Aeza Group, зарегистрированного в Великобритании.