США ввели санкции против крупной кибергруппировки из России 2.07.2025, 8:02

Центральный офис расположен в Санкт-Петербурге.

Американское правительство ввело санкции против российской компании Aeza Group и связанной с ней глобальной сети.

Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

«Сегодня OFAC вносит в санкционный список Aeza Group - поставщика услуг так называемого «надежного хостинга» (BPH), который играет ключевую роль в обеспечении киберпреступной инфраструктуры, направленной против пользователей в США и во всем мире», - говорится в заявлении.

В сообщении OFAC отмечается, что центральный офис Aeza Group расположен в Санкт-Петербурге. Компания предоставляла услуги BPH киберпреступным группировкам и распространителям вредоносного программного обеспечения, в частности операторам Meduza и Lumma.

Через инфраструктуру Aeza злоумышленники осуществляли кибератаки на предприятия американского оборонно-промышленного сектора, а также на технологические компании в других странах.

Кроме основной компании, под санкции попали также две связанные фирмы и четверо представителей руководящего состава Aeza Group.

Также, во взаимодействии с британским Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA), США ввели ограничения против филиала Aeza Group, зарегистрированного в Великобритании.

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