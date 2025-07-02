закрыть
2 июля 2025, среда, 8:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США ввели санкции против крупной кибергруппировки из России

  • 2.07.2025, 8:02
США ввели санкции против крупной кибергруппировки из России

Центральный офис расположен в Санкт-Петербурге.

Американское правительство ввело санкции против российской компании Aeza Group и связанной с ней глобальной сети.

Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

«Сегодня OFAC вносит в санкционный список Aeza Group - поставщика услуг так называемого «надежного хостинга» (BPH), который играет ключевую роль в обеспечении киберпреступной инфраструктуры, направленной против пользователей в США и во всем мире», - говорится в заявлении.

В сообщении OFAC отмечается, что центральный офис Aeza Group расположен в Санкт-Петербурге. Компания предоставляла услуги BPH киберпреступным группировкам и распространителям вредоносного программного обеспечения, в частности операторам Meduza и Lumma.

Через инфраструктуру Aeza злоумышленники осуществляли кибератаки на предприятия американского оборонно-промышленного сектора, а также на технологические компании в других странах.

Кроме основной компании, под санкции попали также две связанные фирмы и четверо представителей руководящего состава Aeza Group.

Также, во взаимодействии с британским Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA), США ввели ограничения против филиала Aeza Group, зарегистрированного в Великобритании.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип