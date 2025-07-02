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«Был автобус, 20 минут — и нет автобуса»

  • 2.07.2025, 8:05
«Был автобус, 20 минут — и нет автобуса»

В России сгорел очередной белорусский МАЗ.

Вечером 1 июля на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге сгорел автобус МАЗ. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила в 18.32. Когда спасатели прибыли на место, в автобусе происходило горение по всей площади. В 19.01 возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал.

Один из очевидцев поделился с («Фонтанкой») впечатлениями от случившегося.

По словам пассажира, все произошло внезапно. Сначала он услышал сигнал автомобиля, который длился несколько секунд. Затем автобус резко остановился, открылись двери, и пассажиры начали выбегать из транспорта.

«Оборачиваюсь — полсалона в дыму. Был автобус, 20 минут — и нет автобуса», — рассказал очевидец.

Он отметил, что водитель сначала пытался справиться с огнем самостоятельно, но пламя быстро охватило салон. К счастью, двери открылись вовремя, и все успели покинуть транспорт. При этом, по словам пассажира, конструкция окон в таких автобусах внушает опасения — выбить их при необходимости может быть непросто.

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