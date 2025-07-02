Ложь, цинизм и кощунство Лукашенко 8 Дмитрий Болкунец

2.07.2025, 8:14

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История все расставит по местам.

«Мы не воюем… Народ должен на эту власть молиться… То, что мы еще как-то держимся».

Эти слова Лукашенко ложь, цинизм и кощунство в одной фразе.

Беларусь участвует в войне.

Не прямо, но аэродромы, ракеты, склады, логистика, границы — все открыто для Кремля.

Беларусь стала плацдармом для нападения.

Это факт, подтвержденный телами, руинами и кровью.

Лукашенко знал о подготовке вторжения как минимум с лета 2021 года.

Он не просто не остановил войну, он предоставил инфраструктуру и территорию для нападения.

И теперь «православный атеист» смеет говорить,

что «народ должен молиться на эту власть».

Народ выживает не потому, что власть его защищает, а потому что держится друг за друга.

На кухнях, в больницах, в очередях, в тюрьмах, в окопах, в изгнании.

Если бы Лукашенко действительно был избранным народом — он бы обратился к нации, потребовал вывода российских войск, сказал бы Путину «нет».

История все расставит по местам.

Дмитрий Болкунец, «Телеграм»

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