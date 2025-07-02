The Telegraph: Впервые после 2022 года Путин изменил свои цели в Украине 1 2.07.2025, 8:21

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Аналитики озвучили переломный момент.

Количество атак Кремля по гражданским объектам в Украине свидетельствуют об изменении в стратегии Путина. Вчера президент РФ заявил, что его армия полностью оккупировала Луганщину. Если эта информация подтвердится, то Луганская область, после Крыма, станет первым полностью оккупированным регионом Украины.

Однако амбиции Путина выходят далеко за пределы четырех частично оккупированных областей Украины, сообщает ресурс The Telegraph.

При этом пропагандистские ресурсы уверяют, что армия Путина оккупировала и первый населенный пункт на Днепропетровщине. На этом фоне больше 10 тысяч военнослужащих РФ сейчас находятся на Сумщине и Харьковщине.

Путин пересмотрел свои планы по оккупации Украины еще в 2022 году, когда так и не смог дойти до Киева. С того времени Кремль решил сузить свои цели до Восточной Украины.

Однако прошло ровно три года, чтобы «полностью» оккупировать Луганщину. Однако с 2025 года Путин снова меняет свои цели по Украине. Оккупанты возобновили боевые действия на территории Харьковщины и Сумщины.

Аналитик из ISW Анжелика Эванс уверена, что Путин изменил свои цели после посещения в мае Курской области. Тогда он и отдал приказ о создании «буферной зоны» вдоль всей границы с Украиной. Вначале Путин заявил о «буферной зоне», однако по мере приближении его армии к крупным городам Кремль может снова изменить цели и амбиции.

Это будет медленное продвижение, однако Путин снова вернется к идеям оккупации всей Украины. Также изменение в стратегии указывает и тот факт, что Путин стал часто наносить удары по гражданским объектам в Украине.

В долгосрочной перспективе Путин просто хочет заставить украинцев покинуть родные города, находящиеся вдоль линии фронта, чтобы после их было легче оккупировать.

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