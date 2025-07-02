«Я бегу и думаю: и что, так — всю жизнь?!» 3 2.07.2025, 8:41

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Белоруска бросила офис с хорошей зарплатой, чтобы шить.

Если бы Людмиле Рамковой еще семь лет назад сказали, что у нее будет свой локальный бренд изделий из натуральной кожи, сшитых полностью вручную, она бы ни за что не поверила. Потому что особой тяги к творчеству у девушки никогда не было, а с 8-го класса она мечтала о работе в туризме. И ее мечта сбылась! Myfin.by узнал, как так получилось, что сегодня она работает не в офисе туркомпании, а в кожевенной мастерской, а вместо рекламных туров на курорты у нее поездки по магазинам в поисках подходящего материала?

«Я бегу и думаю: И что, так — всю жизнь?!»

— В школе мне нравилась география, я мечтала путешествовать, — вспоминает Людмила. — Так как в Высшей школе туризма БГЭУ был очень высокий проходной балл, а платно учить меня у родителей возможности не было, я уже в 8-м классе придумала план: сначала поступить в колледж на учителя английского языка и хорошенько подтянуть язык — так шанс попасть на неприступный тогда факультет гораздо возрастал. А после диплома устроиться в туристическую компанию.

Все произошло примерно так, как девушка и планировала.

После успешного окончания колледжа Людмила поступила в экономический университет, но на заочное отделение. Решила, что в 20 лет негоже повисать на шее у родителей еще на пять лет. И два года работала по распределению в школе — учителем английского языка. А после пришла на практику в небольшую туристическую компанию. Через год — в компанию чуть крупнее.

— Работодатели меня любили. Я делала объем работы за троих, — улыбается Люда.

В следующей компании Людмилу закрепили за Болгарией — два года она продавала путешествия в эту курортную страну, ни разу в ней не побывав.

— Я попала не на подбор туров, а на операторское направление, а это адский труд и никаких «рекламников». И сегодня разбуди меня ночью — я на карте покажу любой отель на любом болгарском курорте.

В настоящий рекламный тур на побережье Черного моря Людмила слетала уже во время работы в компании-туроператоре, которая специализировалась на Болгарии. Это было напряженное время, девушка только вышла из декрета на работу. Тогда и случился надлом.

— Лето — разгар сезона, клиентов в офисе так много, что некогда попить воды. И так шесть дней в неделю, включая субботы, — вспоминает Люда. — Однажды вечером после такого дня я бежала, чтобы успеть забрать ребенка из сада, уставшая, по жаре, и словила себя на ощущении, что жизнь проносится мимо меня. Я бегу и думаю: «И что, так — всю жизнь?!»

Этот момент изменил все.

«Никто не сказал: «Люда, ты что придумала, иди на нормальную работу»

Людмила уволилась и взяла для себя условный отпуск на месяц, чтобы спокойно обдумать ситуацию. Прошел месяц, второй, третий, и она четко осознала — в офис больше не вернется. Но куда тогда? Решение нашлось неожиданно.

— Мой муж Роман — легко увлекающийся человек, — рассказывает Людмила. — Если он чем-то заинтересовался, то с полным погружением. И вот он загорелся идеей сшить себе кожаный портфель.

Из Китая Роман заказал нужные инструменты, из Могилева — натуральную кожу, потому что в Минске подходящей не нашлось. Изучил видео на YouTube и самостоятельно сшил простой и при этом добротный кожаный портфель, чем вдохновил Людмилу тоже взяться за шило.

— Меня поддержали все — муж, родные, друзья. Никто не сказал: Люда, ты что придумала, иди на нормальную работу. Первые изделия я дарила друзьям, чуть позже они начали заказывать себе, потом — на подарки, — говорит Люда. — Эта поддержка на старте оказалась очень важной!

Девушка хорошо помнит эмоции от первой официальной продажи: на торговой онлайн-площадке купили ее кошелек. Именно этот момент стал для мастерицы знаком, что стоит продолжать. В марте 2018 года она зарегистрировала аккаунт RAMKOVA craft&art в соцсетях.

«Я не хочу тратиться на дорогой инструмент, ведь эти расходы увеличат себестоимость и лягут на плечи клиента»

Денег на развитие своего дела не было. Людмила работала дома, на балконе, теми же инструментами, которые использовал муж. Училась по видео на YouTube, освоила AutoCAD и сама чертила выкройки. Это была ощутимая экономия, ведь цена готовой выкройки на сумку могла доходить до 200 долларов.

— В чем преимущество новичков? Они берутся за все. Очень скоро у меня было большое портфолио, но не очень большой заработок — я не могла ставить высокую цену. При этом мне очень нравилось работать с кожей.

Часто заказчики становились вдохновителями новых моделей. Одна из клиенток попросила повторить модель своего кошелька: любимчик истрепался, а аналог невозможно было найти. Так в портфолио появился очень полюбившийся клиентам кошелек «Кубик» — изначально он был длинным, но после Люда изменила форму, сделав его компактным, под карты. Каждая новая идея тут же трансформировалась в опыт: мастерица сначала шила для себя или друзей, собирала обратную связь и только потом запускала модель в работу. И по сей день она поступает так же.

Самую первую кожаную сумку Людмила шила неделю. После этого руки болели так, что она была уверена, что больше никогда не будет шить сумки! Но никогда не говори никогда: сегодня на пошив такой же сумки у мастера уходит день-полтора.

— Я до сих пор пользуюсь довольно простыми инструментами, — смеется Людмила. — База у меня, конечно, хорошая — качественные пробойники, шорник, иглы, нож с острыми лезвиями. Но вот, например, скругляю углы у изделий я до сих пор с помощью монетки, по старинке — мне так удобнее. Молоток у меня — за 10 рублей из строительного, определенного веса и размера, которые мне удобны. Я не хочу тратиться на дорогой инструмент, ведь эти расходы увеличат себестоимость и лягут на плечи клиента. Я лучше куплю более качественные кожу и фурнитуру, дорогой клей, хорошую краску для края кожи и красивую упаковку. Считаю, что если руки из нужного места, то и с простым инструментом получится круто, а иначе и самое дорогое оборудование не поможет.

«Нет такого понятия — «итальянская кожа»

С каждым новым заказом Людмила все лучше разбиралась в коже. Сегодня она легко может предсказать, как себя поведет то или иное изделие, хорошо знает, чем растительное дубление отличается от хромового, «крейзи хорс» от «козы» и почему «итальянская кожа» не равно «хорошая кожа».

— Нет такого понятия — «итальянская кожа». У кожи нет разделения по географическому признаку, есть хорошая кожа и плохая, есть подходящая и не подходящая для определенного изделия, — поясняет Людмила. — Есть достойные артикулы от белорусских заводов, которые носятся годами и идеальны для кошельков и плотных шоперов без подкладки. Например, юфть комбинированного дубления — плотная скрипучая кожа с естественной мереей, рисунком на коже животного. А бывает, что, казалось бы, дорогая итальянская кожа без должного ухода теряет свой вид уже через пару месяцев. Конечно, клиент к этому не готов. Смотреть нужно на выделку, финишную обработку, толщину, мягкость, упругость, на то, для какого изделия мы выбираем материал. Поэтому я очень щепетильна в работе, ведь люди, отдавая сегодня за мою сумку от 220 до 960 BYN, точно планируют носить ее не один год.

По словам мастера, в Беларуси за последние лет пять стало гораздо проще с покупкой кожи — в Минске есть несколько специализированных магазинов, а если чего-то не нашлось, всегда можно заказать из магазинов в России. А вот действительно качественную фурнитуру из латуни или нержавейки найти непросто: приходится постоянно заказывать. И даже молнию — в Минске достойное качество практически невозможно найти.

«Каждый заказ для меня — это подтверждение того, что я сделала правильный выбор»

Людмила не считает свое дело полноценным бизнесом. Ведь цель бизнеса — зарабатывание денег.

— Не с моим педантичным подходом, — смеется мастерица. — Мне же нужно сделать хорошо: могу дополнительный шов прошить, если посчитаю нужным, или поеду на другой конец города за синей молнией, потому что предыдущая оказалась, на мой взгляд, недостаточно синей для выбранного клиентом цвета кожи. Бизнесмен в этой ситуации купил бы 30 метров черной молнии и закрыл бы этим вопрос.

Сейчас ежемесячный заработок девушки — на уровне средней зарплаты по Минску.

И хотелось бы увеличить, но как? Поднимать стоимость изделий сложно без раскрученного бренда — она и так сегодня на уровне премиального масс-маркета.

— Мои изделия примерно в одном ценовом сегменте, например, с Massimo Dutti. И многим проще пойти в магазин и купить так называемую брендовую сумку. Но есть люди, которым важно поддерживать свои локальные бренды, они ценят индивидуальный подход и совсем другое качество работы и материалов. И я им очень благодарна. Каждый заказ для меня — это подтверждение того, что я сделала правильный выбор.

Брать больше заказов и тем самым увеличить доход — тоже не выход, потому что придется жертвовать временем с семьей, ставить процесс на поток. А этого Людмила точно не хочет, ведь тогда потеряется не только уникальность, но и удовольствие от работы.

— Мне очень нравится то, что я делаю, — говорит Людмила. — Если и устаю, то больше от ведения Instagram. Это миф, что достаточно просто делать хороший продукт — и люди сами к тебе придут и купят. Нет, нужно постоянно рассказывать о себе, давать рекламу. А когда на тебе все, сложно найти время еще и на полноценное продвижение своего бренда.

При этом девушка однозначно уверена, что, если бы заново решала — остаться в офисе или начать свое дело, она сделала бы такой же выбор.

— Но в этот раз я составила бы бизнес-план, окончила курсы, посещала бы мастер-классы — и в перспективе сэкономила бы массу времени и сил. А еще набралась бы смелости и взяла кредит, чтобы сразу запуститься в полную силу и развивать бренд со старта, — подводит итог Людмила.

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