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Алиев отправил Путину «черную метку»

  • 2.07.2025, 8:59
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Алиев отправил Путину «черную метку»

Азербайджану помог Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава украинского государства поблагодарил Баку за поддержку территориальной целостности Украины и выразил солидарность в конфликте, который разгорелся между Азербайджаном и Россией после убийства братьев Сафаровых российскими силовиками, пишет «Диалог.UA».

Разговор можно считать публичной черной меткой

Кремлю от Азербайджана, который ранее предпочитал сохранять осторожную дистанцию. Теперь Баку действует с позиции силы. Для Кремля этот шаг особенно болезнен, ведь Зеленский — личный враг Путина, человек, которого российская пропаганда много лет демонизирует как символ украинского сопротивления.

Публичное сближение Алиева с Зеленским в самый разгар конфликта и международной изоляции России становится не просто дипломатическим жестом, а открытым вызовом Москве и её претензиям на лидерство в регионе.

Москва теряет контроль

Одновременно в Баку были задержаны двое высокопоставленных сотрудников российского пропагандистского ресурса «Sputnik Азербайджан».

Задержанными оказались исполнительный директор Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным азербайджанских источников, оба фактически являлись агентами российской ФСБ и действовали под прикрытием медиа.

Эти задержания произошли на фоне крупного скандала: в Екатеринбурге российские силовики арестовали более 50 граждан Азербайджана, что спровоцировало жёсткую реакцию Баку и целую серию резких заявлений о нарушении прав азербайджанцев.

Новая реальность на Южном Кавказе

В разговоре президенты Украины и Азербайджана также обсудили двусторонние отношения в энергетике и гуманитарной сфере и договорились активизировать работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

На этом фоне появились первые сообщения о возможном визите Владимира Зеленского в Азербайджан — событии, которое стало бы символическим ударом по престижу Кремля.

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