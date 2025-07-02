Германия вызвала посла Ирана «на ковер»
- 2.07.2025, 9:01
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Пойман иранский агент, который шпионил за еврейскими объектами.
Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Ирана из-за задержания мужчины, который собирал шпионскую информацию для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Германии и агентство Reuters.
В ведомстве подчеркнули, что «не терпят никакой угрозы еврейской жизни в Германии».
«Подозрение в отношении гражданина Дании в вероятной агентурной деятельности в пользу Ирана следует полностью расследовать. Сегодня посол Ирана был вызван в МИД», - говорится в сообщении.
Отметим, что во вторник, 1 июля, немецкая прокуратура предъявила обвинение гражданину Дании в сборе информации о еврейских объектах и лицах в Берлине.
По данным следователей, в течение июня подозреваемый проводил наблюдение за тремя такими объектами, следствием чего также могли стать террористические действия против еврейских объектов.
Подозреваемый действовал по указаниям от «Кудс» - зарубежного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В частности, мужчина фотографировал ряд зданий, в частности офис Немецко-израильского общества.
Ордер на его арест был выполнен на прошлой неделе при содействии полиции датского города Орхус. После экстрадиции из Дании подозреваемого доставят к следственному судье Федерального суда Германии.