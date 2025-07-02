Потуги Лукашенко выглядят смешно Артем Синицын, «Салідарнасць»

2.07.2025, 9:23

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Яблоки, Карл!

Несколько слов о нескромных планах белорусской дипломатии.

«Кения — это перспективный регион для нас. Сегодня есть неплохие стартовые позиции. У нас прекрасные отношения на высшем уровне, но нет дальнейшего движения. Надо придать импульс этому движению», — заявил посол Беларуси в этой африканской стране Дмитрий Красовский.

Дипломат убежден, что наша страна может не просто поставлять в Кению продукты питания, но и предложить комплексные решения для обеспечения продовольственной безопасности: «Начиная техникой и заканчивая образовательными услугами».

Те, кто давно следит за попытками белорусских властей закрепиться на рынках стран Африки и «дальней» дуги, такая комбинация необузданного оптимизма и констатации неприятной реальности не станет чем-то новым.

Министры и послы, понукаемые Лукашенко, много лет топчутся на месте, пытаясь выйти то на «заветный миллиард взаимной торговли», то «сдвинуть с мертвой точки» отношения, которые он якобы наладил с очередной экзотической для наших широт страной.

Новое в этой истории то, что на фоне собственных обострившихся провалов в сельском хозяйстве мы пытаемся предлагать кому-то «комплексные решения для обеспечения продовольственной безопасности».

Чему можно научить африканскую страну с развитым сельским хозяйством, если вы сами вынуждены покупать у соседей яблоки? Яблоки, Карл! Не говоря уже о картофеле и луке с капустой.

Или же кенийцам хотят предложить наш уникальный опыт возрождения крепостного права во избежание бегства из агросектора специалистов, не желающих расплачиваться собственной свободой за сбой давно не работающей системы?

До наглости наивно звучит убежденность дипломата в том, что Беларусь может поставлять в Кению свою технику. Белорусские грузовики, автобусы и комбайны вытесняются с российского рынка китайскими производителями. Как, собственно, и сама российская техника.

Так откуда у белорусских дипломатов такая уверенность, что на кенийском рынке нашим производителям будет лучше?

К слову, с тем же Китаем Кения этой весной заключила соглашение на сумму $1 млрд. Оно предусматривает финансирование Программы экономической трансформации, инициированной кенийским властями.

Средства направят на развитие промышленности, туризма и сельского хозяйства. На последнее из общей суммы выделят чуть меньше половины — около $430 млн.

На фоне этих цифр потуги лукашенковской дипломатии выглядят просто смешными.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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