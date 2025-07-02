Британия и Германия готовят оборонный договор о взаимопомощи 2.07.2025, 9:37

Ожидается, что он будет подписан 17 июля.

Великобритания и Германия готовятся подписать широкомасштабный договор о сотрудничестве, в котором будет пункт о взаимной помощи в случае угрозы любой из стран.

Об этом сообщает Politico.

Премьер-министр Кир Стармер и бывший канцлер Германии Олаф Шольц заложили основу для пакта в совместной декларации прошлым летом, пообещав более тесное сотрудничество в области мира и безопасности, а также экономического роста.

Когда подпишут договор

Текст договора близок к завершению, сообщили два лондонских чиновника. Ожидается, что он будет подписан 17 июля, прежде чем парламенты двух стран перейдут на летние каникулы.

Договор между Штармером и Мерцем является результатом 18 раундов переговоров, три из которых состоялись лично в Берлине, а два - в Лондоне.

Оборонительные разделы договора

Среди ключевых разделов есть пункт, посвященный обороне, который базируется на Соглашении Тринити-Хаус, подписанном в прошлом году. Оно, в свою очередь, предусматривает, что любая стратегическая угроза одной стране будет представлять угрозу для другой.

Новый договор может дать Германии пункт о взаимной помощи с обеими европейскими ядерными державами, что соответствует желанию канцлера Германии Фридриха Мерца укрепить сдерживающий потенциал континента отдельно от США.

Хотя договор, вероятно, подтвердит приверженность обеих стран НАТО как краеугольному камню их коллективной обороны, включение этого пункта подчеркивает стремление европейских союзников к более тесному сотрудничеству в области безопасности, не полагаясь на США.

Ожидается, что в документе будут прописаны дальнейшие меры по борьбе с нелегальной миграцией, транспортировкой, исследованиями и инновациями.

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