«Прощай, дешевый автопригон?» 3 2.07.2025, 9:41

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Цифровой паспорт изменит рынок б/у автомобилей в Беларуси.

С 2025 года в Евросоюзе может стартовать настоящая революция на рынке подержанных автомобилей. Власти ЕС готовят внедрение цифрового паспорта транспортного средства, новые процедуры проверки и запреты на вывоз так называемого автохлама. Для белорусов, привыкших покупать «пятилетку из Германии», это может обернуться сложностями, новыми тратами или вовсе закрытием привычной схемы, пишет Belmarket.by.

17 июня 2025 года Совет ЕС поддержал ключевую реформу Еврокомиссии — проект нового Регламента, меняющего всю систему обращения транспортных средств.

Главное нововведение — цифровой паспорт автомобиля. Он будет содержать все: дату выпуска, пробег, прохождение техосмотров, данные об утилизации и даже состав материалов кузова. Такой паспорт будет обязателен при продаже авто и обновляться каждый раз при смене владельца.

А если машина слишком старая — продавец должен будет доказать, что транспорт не является мусором и пригоден к эксплуатации. Причем не на словах, а документально: с видеофиксацией, экспертными заключениями и проверкой состояния.

Почему это касается и белорусов?

Беларусские перегонщики активно скупают в ЕС авто возрастом до 5 лет, оформляя их как личную собственность для вывоза. Однако теперь экспорт в третьи страны будет возможен только для «технически исправных» машин, а для этого — новые документы, проверки и цифровые базы. Все это означает лишние расходы, больше проверок и более высокую цену.

К тому же в ЕС хотят внедрить новые технологии на границах, чтобы «отслеживать автохлам». Машины, не попадающие под требования, останутся в ЕС и пойдут на переработку.

Больше не будет дешевых «авто из Европы»?

Эксперты отмечают, что новые нормы уже влияют на рынок. Например, концерн Stellantis жалуется — четверть инженерного времени тратится на то, чтобы вписаться в очередные требования ЕС. Модели до 15 000 евро, которые продавались миллионами, теперь почти исчезли.

Сейчас новый регламент проходит согласование в Европарламенте. Ожидается, что первые изменения вступят в силу в конце 2025 года. Если это произойдет, то привычная для белорусов схема покупки недорогих авто в ЕС может исчезнуть или подорожать на тысячи евро.

Напомним, в этом году в Беларуси увеличили ставки утилизационного сбора при импорте автомобилей. Для юрлиц ставки на легковые авто выросли примерно в два раза. Для физлиц на автомобили, с даты выпуска которых прошло до трех лет включительно, ничего не изменилось — ставка 544,5 рубля. А для транспортных средств постарше ставки утильсбора на машины, ввозимые физлицами для личного пользования, увеличились с 816,7 рубля до 1089 рублей.

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