В Беларуси решили массово закрывать магазины
- 2.07.2025, 9:59
За «завышение цен» и продажу просрочки.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) объявило об ужесточении мер ответственности в отношении торговых организаций за завышение цен и продажу просрочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В МАРТ 1 июня подписали приказ об ужесточении ответственности торговли за нарушения по продаже просроченной продукции, несоблюдению обязательного перечня товаров и завышению цен.
В ведомстве заявили, что за такие нарушения буду закрывать магазины «по более жестким критериям».
Это связано, как утверждается, с участившимися случаями выявления несоблюдения требований министерства. За первое полугодие 2025 года было направлено более 1,1 тысячи рекомендаций по устранению нарушений, выдано около 230 предписаний о запрете реализации продукции, включая товары с истекшим сроком годности. К административной ответственности привлечено более 350 лиц.