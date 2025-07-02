В Беларуси решили массово закрывать магазины 2.07.2025, 9:59

За «завышение цен» и продажу просрочки.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) объявило об ужесточении мер ответственности в отношении торговых организаций за завышение цен и продажу просрочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МАРТ 1 июня подписали приказ об ужесточении ответственности торговли за нарушения по продаже просроченной продукции, несоблюдению обязательного перечня товаров и завышению цен.

В ведомстве заявили, что за такие нарушения буду закрывать магазины «по более жестким критериям».

Это связано, как утверждается, с участившимися случаями выявления несоблюдения требований министерства. За первое полугодие 2025 года было направлено более 1,1 тысячи рекомендаций по устранению нарушений, выдано около 230 предписаний о запрете реализации продукции, включая товары с истекшим сроком годности. К административной ответственности привлечено более 350 лиц.

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