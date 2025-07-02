«Путину может быть вынесен приговор» 1 2.07.2025, 10:17

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Фото: Getty Images

Политолог оценил риски для президента РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии Российской Федерации против Украины. Политолог Петр Олещук рассказал, какие это будет иметь конкретные практические последствия для российского руководства.

По его словам, спецтрибунал, созданный соглашением Украины и ПАСЕ, может выносить заочные приговоры, в отличие от Международного уголовного суда.

«Да, в ближайшее время в Гаагу Путина никто не доставит, как и других российских высокопоставленных чиновников, которые принимали решения по агрессии против Украины, но теперь Путину может быть вынесен приговор. Подчеркиваю, не просто подозрение, а приговор», - сказал Олещук в комментарии «Главреду».

Политолог подчеркнул, что этот приговор будет санкционирован всеми европейскими странами, и даже Венгрией.

«Ведь это соглашение подписано ПАСЕ, за него проголосовали в ПАСЕ, то есть созданный трибунал получил полномочия от фактически всей Европы. Таким образом, на всей территории Европы у Путина будет приговор», - объяснил он.

При этом с практической точки зрения, это не будет означать, что Путин отправится в тюрьму, но последствия для него и России будут. Причем судебный процесс коснется не только Путина, но и других российских чиновников, которые входили в Совбез РФ и принимали решение о начале вооруженной агрессии против Украины.

«Так что, во-первых, трибунал грозит не только Путину, а, во-вторых, персональный иммунитет здесь не защитит. Заочное преследование этим трибуналом точно разрешается. Впрочем, пока приговора нет, вряд ли создание спецтрибунала что-то кардинально изменит для Путина и России, но уже сейчас это существенно снижает вероятность того, что Путин возобновит отношения с Европой и будет совершать визиты в европейские страны. Для Путина это означает, что никакой нормализации отношений с европейцами у него не будет, и это уже пожизненно. Так или иначе, но для Путина создание спецтрибунала будет дополнительным аргументом, чтобы держаться за власть в России до самой смерти», - считает Олещук.

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