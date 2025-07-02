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Румыния подняла в воздух истребители из-за ударов РФ по Украине

  • 2.07.2025, 10:31
Румыния подняла в воздух истребители из-за ударов РФ по Украине

Под угрозой оказался румынский округ Тулча.

Румыния подняла в воздух истребители F-16 из-за атаки российских беспилотников на соседние регионы Украины в ночь на среду, 2 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Румынии, пишет «Европейская правда».

Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о принятии мер для оповещения населения в округе Тулча, и были переданы сигналы тревоги RO-Alert.

В 23:15 два самолета F-16 румынских ВВС вылетели для наблюдения за ситуацией в воздухе.

Румынская сторона проинформировала союзные структуры в режиме реального времени о ситуации, сложившейся в результате атак российских войск на Украину.

«Министерство национальной обороны осуждает эти атаки Российской Федерации на украинские гражданские объекты и инфраструктуру, которые являются неоправданными и серьезно противоречат международному праву», – говорится в сообщении.

В ночь на 2 июля Россия атаковала ударными беспилотниками Вилковскую общину Одесской области. Часть вражеских дронов удалось сбить, однако есть и повреждения.

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