Кремль испытал нужду 2 Сергей Алексашенко

2.07.2025, 10:26

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Сергей Алексашенко

Путин подписал указ со смешным названием.

«О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов».

Почему смешным? Да, хотя бы потому, что ни о каких гарантиях в документе не говорится, а само слово «гарантии» используется два раза – один раз в названии документа, второй – в п.4, где говорится на какие сделки распространяются никому неизвестные гарантии.

Суть документа весьма странная и состоит в том, что российский фондовый рынок вновь открывается для инвесторов из недружественных стран. Только не подумайте, что по своей доброте Путин решил разморозить рубли на счетах типа «С»! Нет, речь идёт о том, что можно будет покупать акции и облигации за счёт «новых» денег, которые должны прийти в Россию из-за рубежа. Странностей я вижу две.

Во-первых, это предложение (от которого, правда, можно отказаться) выглядит как тест «на жадность». Возможно, экономические советники убедили его в том, что нерезиденты только и мечтают о том, чтобы вложиться в Россию, забыв о том, что три года назад их грабили при попытке выйти из России. Посмотрим. Возможно, такие имеются. И, возможно, они, потенциальные инвесторы, считают, что в России их права после выхода этого указа будут защищены надёжнее, чем до этого момента.

Во-вторых, предположим, путинские советники правы, и жадные нерезиденты уже осознали, что инвестиции в российский рынок принесут им то есть самые 300 процентов годовых, о которых говорил дедушка Маркс. Но тогда на российский финансовый рынок хлынут миллионы и миллиарды недружественных долларов и евро, после чего курс рубля укрепится ещё сильнее. А крепкий рубль не только лишает сна министра финансов, но и по мнению министра экономики наносит ущербы всей экономике.

Сергей Алексашенко, блог

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