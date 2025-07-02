Келлог ответил на манипуляции Лукашенко 3 2.07.2025, 10:30

6,436

Кит Келлог

Диктатор переврал слова спецпредставителя президента США.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прокомментировал заявления Лукашенко о недавней встрече. Он подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста.

«Цитата была вырвана из общего контекста. Во время разговора с Лукашенко обсуждалось полное и безусловное прекращение огня. Возможные ограничения для Украины рассматривались исключительно при наличии ответных шагов со стороны России. Я никогда не высказывался об Украине иначе как в рамках идеи полного прекращения боевых действий», — написал Келлог в соцсети X, приложив ссылку на статью с заголовком «Келлог пообещал Лукашенко «поработать» над тем, чтобы ВСУ не били по РФ».

Ранее Лукашенко заявил, что обсудил с Келлогом возможность перемирия. По его словам, он озвучил позицию Владимира Путина, согласно которой перемирие возможно при условии прекращения ударов Украины по территории России.

Лукашенко также отметил, что Келлог якобы выразил готовность «поработать в этом направлении».

This quote is taken out of context. In my conversation with Lukashenko we discussed a full and unconditional cease fire. Any limitation on Kyiv's conduct was conditional on reciprocal action by Moscow. At no point did I make comments related to Ukraine's prosecution of the war… pic.twitter.com/InSd6yJcFi — Keith Kellogg (@generalkellogg) July 1, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com