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Келлог ответил на манипуляции Лукашенко

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  • 2.07.2025, 10:30
  • 6,436
Келлог ответил на манипуляции Лукашенко
Кит Келлог

Диктатор переврал слова спецпредставителя президента США.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прокомментировал заявления Лукашенко о недавней встрече. Он подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста.

«Цитата была вырвана из общего контекста. Во время разговора с Лукашенко обсуждалось полное и безусловное прекращение огня. Возможные ограничения для Украины рассматривались исключительно при наличии ответных шагов со стороны России. Я никогда не высказывался об Украине иначе как в рамках идеи полного прекращения боевых действий», — написал Келлог в соцсети X, приложив ссылку на статью с заголовком «Келлог пообещал Лукашенко «поработать» над тем, чтобы ВСУ не били по РФ».

Ранее Лукашенко заявил, что обсудил с Келлогом возможность перемирия. По его словам, он озвучил позицию Владимира Путина, согласно которой перемирие возможно при условии прекращения ударов Украины по территории России.

Лукашенко также отметил, что Келлог якобы выразил готовность «поработать в этом направлении».

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