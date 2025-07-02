«Посмотрите, что они продают!»5
- 2.07.2025, 10:31
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Минчане жаловались в соцсетях на «сюрпризы» в магазинах.
На минувшей неделе минчане разместили в соцсети кадры с испорченными продуктами, которые оказались на прилавках торговых объектов. Точки проверили сотрудники санстанции, сообщило госагентство «Минск-Новости».
— Пекинская капуста в «Соседях» на пр. Рокоссовского, 140. Внутри почти вся в черных пятнах. Гниль, наверное, — предположил житель Серебрянки, опубликовав в районном чате фото покупки.
Еще одно видео — с критикой администрации магазина «Светофор» на улице Тимирязева, где продавали «свежие» кабачки.
— Цена 4,65 рубля. Почему их никто до сих пор не штрафует? Посмотрите, что они продают. Нет слов, — эмоционально прокомментировала минчанка товар непрезентабельного вида.
Визуальные материалы изучили специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. В итоге по фактам обращения продукции негарантированного качества в отношении ответственных должностных лиц начат административный процесс.