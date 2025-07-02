Польша возглавила революцию в области спутниковых технологий

Польша возглавила революцию в области спутниковых технологий1
- Брэндон Дж. Вайхерт, National Interest
- 2.07.2025, 10:52
Варшава развивает космическую оборону против РФ.
Восточноевропейские члены НАТО, которые находятся ближе всего к местам боевых действий и тайно поддерживают Украину против России, быстро готовятся к тому, что, по их мнению, будет неизбежным следующим шагом Кремля: нападению на НАТО.
Самой крупной силой в этой категории стран является Польша, и в Варшаве считают, что атака будет направлена против них – вполне разумное предположение, учитывая непростые отношения между двумя странами и их многовековую взаимную вражду.
С начала войны в Украине Варшава пытается повысить свою обороноспособность, модернизировать армию и инвестировать в новые возможности, которые позволят ей противостоять русским.
Польша возглавляет революцию в области спутниковых технологий
Одна из таких систем, на которые рассчитывает Польша, находится в стратегически важном космическом пространстве. В 2023 году польское правительство заключило контракт с европейской аэрокосмической компанией Airbus на поставку двух военных разведывательных спутников, которые должны выйти на орбиту к 2027 году. В конце 2024 года Варшава дополнила этот заказ, купив четыре микроспутника, созданных на платформе HyperSat польской фирмы Creotech, за дополнительную плату в 134 миллиона долларов.
Микроспутники Creotech – особо удачное приобретение Варшавы. Польша – средняя держава со значительным, но ограниченным оборонным бюджетом. Не обладая такими огромными возможностями, как Соединенные Штаты, Россия и Китай, средние державы должны полагаться на более дешевые микроспутники, чтобы усилить свои возможности ведения космической войны, а не ждать возможности приобрести более крупные и дорогие системы.
Действительно, эти четыре микроспутника Creotech являются прекрасным примером того, как средняя держава может буквально прыгнуть выше головы. Эти системы предназначены для размещения на низкой околоземной орбите (LEO), что позволит обеспечить надежный и непрерывный обзор всех точек Земли. Спутники будут оснащены оптическими приборами, способными получать и передавать данные с изображениями Земли в ближнем инфракрасном и видимом световом диапазонах.
В прошлом году в Варшаве начало работу недавно созданное Агентство геопространственной разведки и спутниковых услуг. Это агентство, как следует из его названия, будет контролировать небольшой, но растущий спутниковый потенциал Польши. В частности, оно будет координировать использование этих спутников для решения важнейших военных задач, направленных в первую очередь против русских.
НАТО последует за Польшей
Все эти шаги ведут к тому, чтобы сделать вооруженные силы Польши более эффективной и мощной боевой силой против России, которая как никогда воинственна и все более результативна на современном поле боя.
В условиях, когда Вооруженные силы Украины находятся не в лучшем положении, а администрация Трампа сомневается в своих обязательствах перед Европой, что ставит под угрозу стабильность и будущее нынешней архитектуры безопасности Европы, Польше целесообразно как можно сильнее расширить свои возможности.
Космос – это пространство, где будут выигрывать войны будущего. Разместив там несколько передовых систем, пусть даже ради одной лишь ситуационной осведомленности и более эффективного управления, Варшава дает своей небольшой армии больше шансов выстоять против России.
Брэндон Дж. Вайхерт, National Interest