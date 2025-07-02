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Польша возглавила революцию в области спутниковых технологий

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  • Брэндон Дж. Вайхерт, National Interest
  • 2.07.2025, 10:52
Польша возглавила революцию в области спутниковых технологий
Фото: Creotech.pl

Варшава развивает космическую оборону против РФ.

Восточноевропейские члены НАТО, которые находятся ближе всего к местам боевых действий и тайно поддерживают Украину против России, быстро готовятся к тому, что, по их мнению, будет неизбежным следующим шагом Кремля: нападению на НАТО.

Самой крупной силой в этой категории стран является Польша, и в Варшаве считают, что атака будет направлена против них – вполне разумное предположение, учитывая непростые отношения между двумя странами и их многовековую взаимную вражду.

С начала войны в Украине Варшава пытается повысить свою обороноспособность, модернизировать армию и инвестировать в новые возможности, которые позволят ей противостоять русским.

Польша возглавляет революцию в области спутниковых технологий

Одна из таких систем, на которые рассчитывает Польша, находится в стратегически важном космическом пространстве. В 2023 году польское правительство заключило контракт с европейской аэрокосмической компанией Airbus на поставку двух военных разведывательных спутников, которые должны выйти на орбиту к 2027 году. В конце 2024 года Варшава дополнила этот заказ, купив четыре микроспутника, созданных на платформе HyperSat польской фирмы Creotech, за дополнительную плату в 134 миллиона долларов.

Микроспутники Creotech – особо удачное приобретение Варшавы. Польша – средняя держава со значительным, но ограниченным оборонным бюджетом. Не обладая такими огромными возможностями, как Соединенные Штаты, Россия и Китай, средние державы должны полагаться на более дешевые микроспутники, чтобы усилить свои возможности ведения космической войны, а не ждать возможности приобрести более крупные и дорогие системы.

Фото: Creotech.pl

Действительно, эти четыре микроспутника Creotech являются прекрасным примером того, как средняя держава может буквально прыгнуть выше головы. Эти системы предназначены для размещения на низкой околоземной орбите (LEO), что позволит обеспечить надежный и непрерывный обзор всех точек Земли. Спутники будут оснащены оптическими приборами, способными получать и передавать данные с изображениями Земли в ближнем инфракрасном и видимом световом диапазонах.

В прошлом году в Варшаве начало работу недавно созданное Агентство геопространственной разведки и спутниковых услуг. Это агентство, как следует из его названия, будет контролировать небольшой, но растущий спутниковый потенциал Польши. В частности, оно будет координировать использование этих спутников для решения важнейших военных задач, направленных в первую очередь против русских.

НАТО последует за Польшей

Все эти шаги ведут к тому, чтобы сделать вооруженные силы Польши более эффективной и мощной боевой силой против России, которая как никогда воинственна и все более результативна на современном поле боя.

В условиях, когда Вооруженные силы Украины находятся не в лучшем положении, а администрация Трампа сомневается в своих обязательствах перед Европой, что ставит под угрозу стабильность и будущее нынешней архитектуры безопасности Европы, Польше целесообразно как можно сильнее расширить свои возможности.

Космос – это пространство, где будут выигрывать войны будущего. Разместив там несколько передовых систем, пусть даже ради одной лишь ситуационной осведомленности и более эффективного управления, Варшава дает своей небольшой армии больше шансов выстоять против России.

Брэндон Дж. Вайхерт, National Interest

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