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В Беларусь идет настоящая жара

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  • 2.07.2025, 10:56
В Беларусь идет настоящая жара

До +35.

Синоптики поделились прогнозом погоды на 3-5 июля. 3 июля без осадков. Ветер по западу местами порывистый. Ночью +12..+18°С, максимальная днем +28..+34°С, по юго-западу Беларуси местами воздух прогреется до +35°С.

4 июля условия погоды будет формировать холодный фронтальный раздел, перемещающийся из Западной Европы. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер в отдельных районах сильный порывистый. Ночью будет от +10°С по западу до +19°С по юго-востоку страны, максимальная днем +19..+25°С, по юго-востоку до +27°С.

5 июля местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. В дневное время возможны грозы. Ночью +7..+14°С, максимальная днем +18..+25°С, по юго-западу до +26°С.

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