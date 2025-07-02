WSJ: Груз с американским оружием для ВСУ уже был в Польше 7 2.07.2025, 11:13

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иллюстративное фото Polsat News

Что стоит за остановками поставок?

В Белом доме объяснили свое решение тем, что хотят поставить интересы США на первое место. В Пентагоне хотят сосредоточиться на угрозах со стороны Китая и на военных потребностях на Ближнем Востоке.

США прекратили поставки Украине перехватчиков для противовоздушной обороны (ПВО) и другого оружия, и вместо этого используют их для пополнения запасов Пентагона. Об этом заявили представитель администрации президента США Дональда Трампа и два источника в Конгрессе, пишет The Wall Street Journal.

Издание подчеркнуло, что решение о приостановке поставок оружия, предназначенного Украине, отражает ослабление приверженности Белого дома оказанию помощи Киеву в его защите от РФ.

Анна Келли, пресс-секретарь Белого дома, заявила: «Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место» после анализа Пентагоном военной помощи США.

Фото: Polskeradio.pl

Журналисты отмечают, что оружие, предназначенное для Украины, уже находилось в Польше, когда поставки были остановлены. Они включали перехватчики ПВО Patriot, ракеты класса «воздух-воздух», ракеты класса «воздух-земля» Hellfire и ракеты класса «земля-земля», артиллерийские снаряды и ракеты класса «земля-воздух» Stinger.

Заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби не прокомментировал решение о прекращении поставок оружия Украине, но заявил, что Пентагон предоставит Трампу варианты продолжения военной помощи Украине, которые «соответствуют его цели положить конец этой войне».

«Министерство тщательно изучает и адаптирует подход к достижению этой цели, одновременно сохраняя готовность вооруженных сил США к оборонным приоритетам», — сказал Колби.

Этот шаг Белого дома озадачил аналитиков, которые отметили, что Трамп заявил на саммите НАТО на прошлой неделе, что рассмотрит возможность продажи Киеву систем ПВО Patriot.

Администрация Трампа унаследовала полномочия по отправке Украине оружия на сумму до $3,85 млрд из запасов Пентагона, но воздержалась от этого. Она также не запросила у Конгресса дополнительного финансирования для отдельной программы по оказанию помощи Украине, в рамках которой выделяются деньги, чтобы страна могла покупать оружие у американских оборонных предприятий.

Законодатели-демократы уже раскритиковали решение о прекращении поставок оружия.

Фото: Polskeradio.pl

«Пентагон значительно ослабляет защиту от воздушных атак, в то время как Россия каждую ночь бомбит украинские города, в результате чего гибнут мирные украинцы», — заявила сенатор Джин Шахин, главный демократ в сенатском комитете по иностранным делам.

«Системы ПВО американского производства, включая платформу Patriot, являются основой обороны Украины… Они работают. Они спасают жизни каждый день. Если эти сообщения правдивы, то Колби… предпринимает действия, которые наверняка приведут к неминуемой гибели многих украинских военных и гражданских лиц», — заявила конгрессмен Марси Каптур (демократ от Огайо).

Отмечается, что это решение Белого дома вызвало дебаты о политике США в отношении Украины.

«Украинцы защищают себя, Европу и интересы США от агрессивной России. Отказ в ракетах Patriot будет стоить жизней гражданских и военных», — поделился мнением бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

При этом, бывший сотрудник Пентагона при Трампе Дэн Колдуэлл, который скептически относится к поддержке Украины, похвалил решение прекратить поставки.

«Трамп и министр обороны Хегсет принимают правильное решение, отдавая приоритет нашей собственной готовности к защите, а не поставкам Украине, где на карту не поставлены жизненно важные интересы Америки», - высказался чиновник.

Вся помощь оружием была на короткое время приостановлена в феврале, а вторая более длительная пауза была в марте.

Источник, знакомый с прекращением поставок боеприпасов, сообщил, что Пентагон разделяет их на категории критичности с февраля из-за опасений, что Министерство обороны использует слишком много боеприпасов ПВО в Йемене.

По словам источника, Пентагон подготовил меморандум для передачи министру обороны Питу Хегсету с просьбой заморозить некоторые из наиболее дефицитных боеприпасов из американских запасов, поставляемых в Украину, однако это решение месяцами пылилось на столе главы Министерства обороны, поскольку в агентстве происходила ротация кадров.

Существовали планы перенаправить основные боеприпасы, включая артиллерийские снаряды, танковые снаряды и системы ПВО, обратно на территорию США или в Израиль.

«С марта они неоднократно предлагали приостановить поставки», — сказал источник.

Этот шаг перекликается с решением первой администрации Трампа удержать 214 миллионов долларов из выделенной Конгрессом помощи Украине на безопасность в 2019 году. Счетная палата США в то время постановила, что этот шаг нарушает Закон о контроле за изъятием средств, поскольку политические разногласия не являются законным основанием для блокирования выделенных средств.

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