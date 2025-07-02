Белорусы стали чаще «проваливать» техосмотр

Белорусы стали чаще «проваливать» техосмотр3
- 2.07.2025, 11:24
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Что неисправно в 4 из 10 не прошедших его авто?
«Белтехосмотр» отчитался о результатах проверок автомобилей в июне. Каждый седьмой автомобиль (14%), который приехал на диагностическую станцию, не смог получить «дазвол» с первого раза.
Главной «болячкой» автомобилей белорусов, как и месяцем ранее, по данным «Белтехосмотра», остались именно тормоза. На них пришлось 41,9% всех отказов в допуске (в мае было 41,8%). По сути, почти каждая вторая неисправность, которую находят на техосмотре, связана с тормозами.
В целом же список основных проблем, из-за которых водителям приходится ехать на повторную проверку, практически не изменился:
В «Белтехосмотре» также напомнили, что всё лето действует прямой запрет на использование шипованной резины. Автомобили с такими шинами техосмотр не пройдут по определению.
В то же время в июне белорусы стали проходить техосмотр заметно реже. Организация выдала около 149,5 тыс. разрешений, что почти на 25 тысяч меньше, чем в мае.
При этом услугой электронной записи на «Е-Паслуга» воспользовались 2 673 автовладельца. А без заезда на станцию разрешение смогли получить 259 владельцев совсем новых авто.