Путин нажил себе врагов

Путин нажил себе врагов2
- Андрей Коваленко
- 2.07.2025, 11:28
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И в Баку, и в Ереване.
Россия одновременно нажила себе врагов и в Баку, и в Ереване. Прежде Кремль играл на противоречиях между Азербайджаном и Арменией, держа обе страны под контролем через Карабах. Потом из Карабаха россияне сбежали.
Сегодня Россия потеряла рычаги влияния. Не хватает у них ресурсов.
30 июня в Азербайджане задержаны работники Sputnik, по данным местных медиа, это сотрудники ФСБ. Это уже не намек, а прямой сигнал Москве: ее агентуру вычищают, а гуманитарное и информационное сотрудничество прекращается.
И это ответ не только на давление на азербайджанскую диаспору в РФ или сбитый азербайджанский самолет – это реакция на общую токсичность России.
Армения официально заявила: Москва не должна лезть во внутренние дела.
В Ереване арестовывают пророссийских политиков, бизнесменов и церковников.
Это внешнеполитическое банкротство РФ.
История с Украиной дала сигнал другим: Москва не признает чужую субъектность на постсоветском пространстве – и это делает ее опасной и слабой. Все делают выводы.
А он один: Южный Кавказ больше не под Москвой. И не будет.
Андрей Коваленко, Telegram