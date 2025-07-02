Путин нажил себе врагов 2 Андрей Коваленко

2.07.2025, 11:28

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И в Баку, и в Ереване.

Россия одновременно нажила себе врагов и в Баку, и в Ереване. Прежде Кремль играл на противоречиях между Азербайджаном и Арменией, держа обе страны под контролем через Карабах. Потом из Карабаха россияне сбежали.

Сегодня Россия потеряла рычаги влияния. Не хватает у них ресурсов.

30 июня в Азербайджане задержаны работники Sputnik, по данным местных медиа, это сотрудники ФСБ. Это уже не намек, а прямой сигнал Москве: ее агентуру вычищают, а гуманитарное и информационное сотрудничество прекращается.

И это ответ не только на давление на азербайджанскую диаспору в РФ или сбитый азербайджанский самолет – это реакция на общую токсичность России.

Армения официально заявила: Москва не должна лезть во внутренние дела.

В Ереване арестовывают пророссийских политиков, бизнесменов и церковников.

Это внешнеполитическое банкротство РФ.

История с Украиной дала сигнал другим: Москва не признает чужую субъектность на постсоветском пространстве – и это делает ее опасной и слабой. Все делают выводы.

А он один: Южный Кавказ больше не под Москвой. И не будет.

Андрей Коваленко, Telegram

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