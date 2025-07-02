В Беларуси подготовили налоговые изменения для дачников и огородников 3 2.07.2025, 11:32

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Стало известно, в каком случае придется заплатить новый сбор.

Правительство подготовило изменения по налогам для тех, кто получает доход с личного подсобного хозяйства. Проект закона опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В Беларуси те, кто получает доход с личного подсобного хозяйства, не платят налог с продажи такой продукции. Но если во время проверки налоговыми органами выяснится, что такой доход за год превышает 200 базовых величин (сейчас это 8400 рублей), то человеку надо будет заплатить налог в размере 10%.

Согласно проекту закона, от уплаты этого взноса могут освободить при предъявлении документов, подтверждающих «возможность и реальность» получения доходов в указанном размере.

К таким документам относятся справка о ведении личного подсобного хозяйства (ее выдают местные власти). А также бумаги, которые подтверждают продажу продукции заготовительным организациям или на рынке.

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