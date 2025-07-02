CEPA: Отличный шанс для Запада ослабить Россию 1 2.07.2025, 11:45

1,294

ОДКБ может выйти из «сферы влияния» Москвы.

Коллективный Запад может воспользоваться уникальной возможностью, чтобы ослабить влияние России на страны постсоветского пространства — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), к которой относятся Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, пишет издание CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

ОДКБ давно испытывает кризис цели и сплоченности. Организация неоднократно не вмешивалась в конфликты внутри собственных государств-членов: в 2010 году в Кыргызстане, в 2020–2023 годах — в Армении. Это вызвало недовольство, и Ереван уже приостановил участие в ОДКБ. Несмотря на теоретическую возможность России обратиться за помощью по статье 4 устава, Москва предпочитает получать поддержку от КНДР, опасаясь выглядеть слабой и провоцировать западные санкции.

Западные страны могли бы использовать разногласия внутри ОДКБ, предлагая каждой стране индивидуальные стимулы для дистанцирования от Москвы. Для этого стоит активнее распространять информацию о военных провалах России и ее экономических проблемах, а также продвигать альтернативные торговые маршруты и образовательные программы.

Некоторые члены ОДКБ, особенно Казахстан и Армения, уже демонстрируют осторожную переориентацию. В то же время Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан сохраняют зависимость от России, опасаясь как нестабильности, так и возможных репрессий со стороны Кремля.

Ослабление влияния России потребует времени и скоординированных усилий, но если Запад объединит свои ресурсы и последовательно будет оказывать давление, ОДКБ может выйти из «сферы влияния» Москвы, а ее союзники получат шанс на большую внешнеполитическую автономию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com