CEPA: Отличный шанс для Запада ослабить Россию1
- 2.07.2025, 11:45
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ОДКБ может выйти из «сферы влияния» Москвы.
Коллективный Запад может воспользоваться уникальной возможностью, чтобы ослабить влияние России на страны постсоветского пространства — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), к которой относятся Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, пишет издание CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
ОДКБ давно испытывает кризис цели и сплоченности. Организация неоднократно не вмешивалась в конфликты внутри собственных государств-членов: в 2010 году в Кыргызстане, в 2020–2023 годах — в Армении. Это вызвало недовольство, и Ереван уже приостановил участие в ОДКБ. Несмотря на теоретическую возможность России обратиться за помощью по статье 4 устава, Москва предпочитает получать поддержку от КНДР, опасаясь выглядеть слабой и провоцировать западные санкции.
Западные страны могли бы использовать разногласия внутри ОДКБ, предлагая каждой стране индивидуальные стимулы для дистанцирования от Москвы. Для этого стоит активнее распространять информацию о военных провалах России и ее экономических проблемах, а также продвигать альтернативные торговые маршруты и образовательные программы.
Некоторые члены ОДКБ, особенно Казахстан и Армения, уже демонстрируют осторожную переориентацию. В то же время Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан сохраняют зависимость от России, опасаясь как нестабильности, так и возможных репрессий со стороны Кремля.
Ослабление влияния России потребует времени и скоординированных усилий, но если Запад объединит свои ресурсы и последовательно будет оказывать давление, ОДКБ может выйти из «сферы влияния» Москвы, а ее союзники получат шанс на большую внешнеполитическую автономию.