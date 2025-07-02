Как будет ходить общественный транспорт на длинных выходных в Минске? 2.07.2025, 11:46

Расписание изменено.

В длинные выходные — 3 и 4 июля — общественный транспорт в Минске будет ходить по измененному расписанию. Об этом сообщают Минский метрополитен и «Минсктранс».

Метро будет работать с 5.30 3 июля до 2.25 4 июля. Станции закроют на вход для пассажиров 4 июля в 1.45.

Исключение составят станции «Октябрьская», «Восток», «Фрунзенская», «Немига» и «Юбилейная площадь», которые закроются на вход для пассажиров в 2.00 4 июля. Выход станции «Купаловская» со стороны улицы К. Маркса, как всегда, будет закрыт для пассажиров в 21.00.

Кроме того, изменится интервал движения поездов:

3 июля на 1-й (Московской) линии с 10.00 до 19.00 он будет 5 минут, а с 19.00 до 2.00 4 июля — 4 минуты;

3 июля на 2-й (Автозаводской) линии с 11.00 до 19.00 — 4 минуты, а с 19.00 до 2.00 4 июля — 3 минуты;

3 июля на 3-й (Зеленолужской) линии с 11.00 до 2.00 4 июля — 7 минут.

Изменения вносятся и в работу городского наземного пассажирского транспорта.

Так, в связи с проведением на площадке у Дворца спорта праздничной концертной программы предусматривается увеличение количества автобусов на автобусном маршруте № 1: 3 июля с 10.00 до 19.00, а также 4−6 июля с 11.00 до 22.00.

«Одновременно с этим 3 июля выполнение остановочных пунктов «Дворец спорта», «Музей истории Великой Отечественной войны» для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта будет осуществляться в соответствии с указаниями сотрудников ГАИ», — предупреждают в «Минсктрансе».

Также в связи с проведением праздничных мероприятий 3 июля ориентировочно с 19.00 до окончания мероприятия (ориентировочно до полуночи) вносятся изменения в маршруты следующих автобусов:

работа автобусных маршрутов № 1, 69, 119С организуется по просп. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Мельникайте, просп. Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях;

работа автобусного маршрута № 73 организуется по ул. Немига, просп. Победителей, ул. Мельникайте, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева и далее по маршруту в обоих направлениях;

работа автобусного маршрута № 91 от просп. Победителей организуется по ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Мельникайте, просп. Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

для маршрута 119С с выполнением остановочного пункта «Станция метро Фрунзенская»;

для маршрутов № 1, 69, 119С без выполнения остановочного пункта «Володарского»;

работа автобусных маршрутов № 44, 136 организуется от ул. Куйбышева по просп. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Орловская, просп. Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях;

работа автобусного маршрута № 29 организуется от ул. Куйбышева по просп. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Орловская, просп. Пушкина и далее по маршруту в обоих направлениях.

Время работы ряда маршрутов 4 июля продлевается до 01.30:

автобусных № 1, 22, 26, 29, 38, 42, 44, 54, 56, 69, 71, 72, 74С, 112С, 113аС, 135, 139, 140, 147, 159;

троллейбусных № 1, 20, 22, 27, 53, 60;

трамвайных № 4, 6.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com