ГУР и дроны Magurа установили пять рекордов 2.07.2025, 11:50

И попали в Книгу рекордов Украины.

Главное управление разведки Минобороны Украины и дроны Magurа установили пять рекордов. Их внесли в Книгу рекордов Украины. Об этом сообщает «24 канал».

Все рекорды были осуществлены во время обороны Украины, когда бойцы уничтожали вражескую технику. Военные для своих операций использовали морские дроны Magurа, которые помогли успешно выполнить все задачи. Морские дроны разработали украинские инженеры.

«Эта многоцелевая морская платформа доказала свою эффективность и показала, что она на этом этапе лучшая в мире. Потому что никто другой потопить корабли так и не смог на данном этапе», — сказал начальник ГУР Кирилл Буданов.

Официальная регистрация рекордов прошла в Музее военной разведки Украины, где теперь есть отдельная экспозиция, посвященная дронам Magurа.

Представитель Книги рекордов Украины Андрей Масюк сказал, что операции ГУР являются уникальными в мировом масштабе. Украина, по его словам, может создавать инновации и таким образом менять ход войны.

«Это колоссальная работа, которая существенно ослабила вражеский флот и изменила баланс сил на море. Вы — настоящие мастера своего дела», — отметил представитель Книги рекордов Украины.

Какие рекорды зафиксировали в Книге рекордов Украины

Затопление боевых кораблей. Благодаря дронам ГУР на дно пошли российский десантный катер Д-144 «Серна» (с БТР-82 на борту) и десантный катер Д-295 «Акула». Это произошло 10 ноября 2023 года. Именно . Дроны показали хорошую работу в ведении боевых действий на море, а украинские военные фактически открыли новую эру в морской войне.

2. Первое сбитие боевого самолета с помощью морского дрона. «Group 13» ГУР Минобороны осуществила операцию по уничтожению российского истребителя Су-30 над Черным морем с помощью морского дрона Magura V7. Эта операция перевернула представление о воздушной обороне.

3. Уничтожение двух вертолетов Ми-8 в Черном море. В тот день украинские военные впервые в мире сбили воздушную цель морским дроном.

4. Наибольшее количество поражений боевых кораблей и катеров. В период с 2023 по 2024 год бойцы поразили 15 единиц корабельно-катерного состава Черноморского флота России, среди которых были десантные, патрульные и разведывательные корабли, десантные и скоростные катера.

5. Рекорд, также вошел в категорию «Количество» поражений боевых кораблей и катеров. В период с 2023 по 2024 год ГУР смогло потопить большое количество вражеских кораблей и катеров.

Ракетный катер «Ивановец»,

десантный катер Д-295 «Акула»,

десантный катер Д-144 «Серна»,

большой десантный корабль «Цезарь Куников»,

скоростной катер КС-701 «Тунец»,

два скоростных катера «РИФ-75"

патрульный корабль «Сергей Котов», который перевозил вертолет Ка-29.

В общем дроны ГУР с начала полномасштабного российского вторжения поразили 20 целей, из них: 13 уничтожены (5 кораблей, 3 вертолета, 4 катера, 1 БТР) и 7 — повреждены (3 корабля, 3 катера, 1 вертолет).

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