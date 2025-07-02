Что происходит на границе Беларуси и ЕС накануне больших выходных
- 2.07.2025, 11:57
В некоторых случаях автобусы проводили в ожидании больше суток.
О ситуации на границе со странами Евросоюза накануне длинных выходных рассказал сервис по покупке и бронированию билетов на автобусы «Атлас».
По оценкам компании, в прошлые выходные ситуация на польском участке «была серьезной» — в некоторых случаях автобусы проводили в ожидании больше суток.
«Сейчас — гораздо проще. На утро среды, 2 июля, в пункте пропуска «Брест» в очереди стояли около 30 автобусов. Прогнозировать время ожидания сложно, но стоить закладывать чисто на границу часов 10», — отметил «Атлас».
По данным мониторинга Госпогранкомитета на 10.00 2 июля, выезда в Польшу ожидает 1800 легковушек и 30 автобусов.
На литовском направлении «все иначе». Автобусы, которые следуют через пункт пропуска «Бенякони», четко соблюдают расписание. Задержек на границе здесь нет.
«А вот в „Каменном Логе“ на выходных порой возникают небольшие очереди. Многочасового ожидания, конечно, нет, но стоит учитывать этот факт при планировании поездки», — сообщили в сервисе.
По данным мониторинга Госпогранкомитета на 10.00 2 июля, выезда в Литву ожидает 50 легковушек (20 — в «Беняконях» и 30 — в «Каменном Логе»). Очередей из автобусов не фиксируется.
Как подчеркнули в «Атласе», задержка на границе может привести к изменению расписания движения транспорта.