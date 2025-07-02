Кто стоит за загадочными взрывами танкеров, ходивших в РФ? 2.07.2025, 11:59

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Cначала «все подозрения» пали на Украину.

Серия загадочных взрывов на нефтетанкерах вызвала беспокойство в мире морских перевозок. Наблюдатели предполагают, что эти атаки могут быть частью государственной кампании саботажа.

Об этом пишет газета Financial Times.

С начала года уже пять судов подверглись целенаправленным атакам. Последний инцидент произошел на прошлой неделе - в греческом танкере Vilamoura, который находился у побережья Ливии, затопило машинное отделение.

Все эти суда заходили в российские порты за несколько недель до атак, что заставило некоторых экспертов по безопасности предположить причастность Украины. Официальный Киев комментариев не давал, однако украинские спецслужбы уже неоднократно осуществляли тайные операции против российских интересов.

Один из советников по вопросам безопасности отметил, что сначала «все подозрения» пали на Украину. Но особенности последней атаки - взрыв произошел в днище, а не сбоку корпуса - дали основания для других версий относительно возможных диверсантов.

Четыре из атакованных судов заходили в порты Ливии - страны, разделенной между враждующими группировками, финансирующими себя за счет экспорта нефти. Также все танкеры имеют историю остановок возле Мальты для пополнения запасов.

Атака на Vilamoura стала продолжением подобных инцидентов - один произошел в январе, еще три - в феврале. Преимущественно атаки происходили в Средиземном море, хотя один из танкеров пострадал и в Балтийском море.

Мартин Келли, руководитель аналитического направления компании EOS Risk Group, которая специализируется на морской безопасности, отметил, что лишь «некоторые» элементы последней атаки похожи на предыдущие.

«Есть и другие возможные варианты - включая ливийских участников или государства, которые имеют и технические возможности, и потенциальный мотив», - сказал он.

Четыре из поврежденных танкеров принадлежат греческим и кипрским судовладельцам. Vilamoura, пострадавший на прошлой неделе, принадлежит компании Cardiff Group, которую контролирует судоходный бизнесмен Георгиос Экономоу.

Seacharm, который подвергся атаке в январе у берегов Турции, и Seajewel, атакованный в феврале в Италии, принадлежат Thenamaris - крупной судоходной группе под контролем Николаса Мартиноса.

Танкер Grace Ferrum, поврежденный в феврале возле Ливии, принадлежит кипрской компании Cymare.

А судно Koala пострадало от взрыва в российском порту Усть-Луга в феврале. В мае его внесли в санкционный список ЕС из-за перевозки российской нефти с нарушением правил.

По остальным судам нарушений правил G7 по перевозке российской нефти дороже $60 за баррель не зафиксировано. Данные трекинга свидетельствуют, что суда заходили преимущественно в российские порты, которые экспортируют нефть из Казахстана - она не под санкциями.

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