«Реал Мадрид» победил «Ювентус» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира
- 2.07.2025, 11:59
А «Боруссия» обыграла «Монтеррей»
Испанский футбольный клуб (ФК) «Реал Мадрид» победил итальянский «Ювентус» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира (КЧМ) по футболу. Встреча прошла 1 июля в Майами и завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в игре забил испанский нападающий Гонсало Гарсия (54-я минута). Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем на 87-й минуте получил желтую карточку.
«Боруссия» из Дортмунда в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира обыграла «Монтеррей» со счетом 2:1.
В составе дортмундцев дубль оформил Серху Гирасси, у мексиканской команды гол забил Херман Бертераме.
«Боруссия» вышла в четвертьфинал клубного ЧМ, где встретится с «Реалом».