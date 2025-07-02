«Реал Мадрид» победил «Ювентус» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2.07.2025, 11:59

А «Боруссия» обыграла «Монтеррей»

Испанский футбольный клуб (ФК) «Реал Мадрид» победил итальянский «Ювентус» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира (КЧМ) по футболу. Встреча прошла 1 июля в Майами и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил испанский нападающий Гонсало Гарсия (54-я минута). Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем на 87-й минуте получил желтую карточку.

«Боруссия» из Дортмунда в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира обыграла «Монтеррей» со счетом 2:1.

В составе дортмундцев дубль оформил Серху Гирасси, у мексиканской команды гол забил Херман Бертераме.

«Боруссия» вышла в четвертьфинал клубного ЧМ, где встретится с «Реалом».

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