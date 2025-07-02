NYT: Далай-лама идет на смелый шаг 1 2.07.2025, 12:16

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Лидер Тибета хочет оставить Китай не у дел в выборе преемника.

Чем ближе 90-летие Далай-ламы, тем острее встает вопрос: кто станет его преемником? Стремясь предотвратить вмешательство Пекина, духовный лидер готовится обнародовать план, который может изменить традиционный механизм передачи титула, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Традиционно поиск нового Далай-ламы начинается после смерти предыдущего. Ламы и монахи руководствуются мистическими знамениями, подсказками, оставленными ушедшим Далай-ламой, а также астрологией. Однако нынешний Далай-лама не исключает отклонения от этих обычаев. Он уже заявлял, что следующий лидер может быть взрослым, родиться за пределами Тибета — например, среди тибетской диаспоры в Индии. И даже быть женщиной.

Далай-лама также неоднократно поднимал вопрос о необходимости продолжения самой институции Далай-лам, утверждая, что ее миссия может быть завершена.

Тем временем Китай заявляет, что право выбора следующего Далай-ламы принадлежит исключительно Коммунистической партии. Пекин пытается использовать древнюю систему «золотой урны» для назначения религиозных лидеров и уже применил ее в 1995 году, когда похитил признанного Далай-ламой Панчен-ламу и заменил его своим кандидатом.

Таким образом, судьба тибетского духовного наследия становится ареной политической борьбы между традицией и авторитарным вмешательством. В ближайшее время Далай-лама может объявить о «рамочной схеме» для выбора преемника — шаге, который может определить будущее тибетского буддизма на десятилетия вперед.

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