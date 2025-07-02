Синоптики: В Беларуси «холодный фронтец» сместит 30-градусную жару 2.07.2025, 12:15

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Похолодает сразу на 10-12 градусов.

Белорусов на длинных выходных, судя по всему, могут поджидать уже привычные погодные качели. В страну придет рекордная жара с «тропическими ночами», а уже в пятницу «холодный фронтец» обещает обрушить температуру сразу на 10-12 градусов, пишет «Телеграф».

Главным жарким днем станет четверг, 3 июля. Как сообщил Белгидромет, в этот день по стране воздух прогреется до +28..+34°С, а по юго-западу столбики термометров могут и вовсе показать +35°С. Причина — «теплая воздушная масса тропического происхождения», пришедшая, как отметил погодный канал @nadvorie, из Северной Африки.

В другом канале о погоде в Беларуси «Метеовайб» и вовсе предположили, что эта хоть и кратковременная «волна тропического зноя» способна побить суточные рекорды максимальной температуры, которые по западу страны держались с 1959 года.

Однако духота может ждать белорусов не только днем. Судя по прогнозам для соседней Польши, там ожидают так называемые «тропические ночи». Как пояснили польские метеорологи, это явление, при котором ночная температура не опускается ниже +20°С. Такие ночи, по их утверждению, мешают организму отдохнуть и восстановиться после дневного зноя, что может вызывать раздражительность и проблемы со сном.

Перелом в погоде может наступить в пятницу, 4 июля. По прогнозам, страну начнет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет резкое похолодание. По оценке проекта @nadvorie, температура рухнет сразу на 10-12 градусов — после дневных +35°С белорусов ждут куда более скромные +19..+25°С (по юго-востоку до +27°С), как и пообещал Белгидромет.

А вот по поводу осадков мнения источников разошлись. Если авторы @nadvorie считают, что фронт будет проходить на фоне высокого давления, а потому «ни гроз, ни ливней на нем особо не ждем», то Белгидромет все же предупреждают о возможных кратковременных дождях и грозах.

В субботу, 5 июля, похолодание продолжится. Ночью температура может опуститься до +7..+14°С, а днем ожидается от +18°С до +25°С. По стране также могут пройти небольшие кратковременные дожди.

А что весь июль?

Если верить долгосрочным моделям, то после этих качелей погода может стабилизироваться. По предварительным расчетам, июль-2025 в Беларуси может оказаться чуть теплее климатической нормы (на 0.25—0.75°С) и, что более заметно, весьма сухим.

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