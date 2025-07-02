В России резко выросли долги по зарплатам 2.07.2025, 12:21

Компании находятся перед «экзистенциальным вызовом».

В России начала резко расти задолженность по зарплате: с января по март текущего года долги компаний перед сотрудниками официально увеличились с 0,5 млрд до 1,5 млрд руб. Однако, по данным профсоюзов, показатель существенно выше и достигает 2,4 млрд руб. Это следует из доклада Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), с которым ознакомились «Известия». Данных по второму кварталу у ВКП пока нет, но, как следует из оперативного мониторинга, в апреле задолженность составляла 911 млн руб., а в мае — 834 млн, пишет The Moscow Times.

Среди крупнейших неплательщиков зарплат в первом квартале значится ООО «ДСК» из Тверской области, работающее в сфере дорожного строительства. По состоянию на конец марта предприятие должно было 3657 работникам 608 млн руб. Также 65 млн руб. своим сотрудникам вовремя не выплатило ООО «Шахта «Инская» в Кемеровской области. ООО «Рассвет» из Тульской области, которое работает в сфере общественного питание, в марте было должно сотрудникам 36 млн руб. Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников отметил, что на конец мая наибольшая задолженность по зарплате была зафиксирована в строительстве (776 млн руб.), обрабатывающем производстве (200 млн) и в сфере водоснабжения и утилизации отходов (150 млн). «По региональному распределению наиболее напряженная ситуация фиксируется в Уральском федеральном округе, а также в Сибирском федеральном округе. Это промышленные территории с высокой долей предприятий, зависимых от заемных средств и госзаказа, что делает их особенно уязвимыми в условиях жесткой финансовой политики», — добавил Пищальников.

Он также привел данные Федеральной инспекции труда, которая в 2024 году зафиксировала более 18 тыс. обращений граждан по поводу задержек зарплаты, что на 37% больше, чем в 2023-м. В текущем году эта тенденция сохранилась: только в феврале количество обращений выросло более чем в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Наибольшее количество жалоб поступает от сотрудников малых и средних предприятий, в том числе организаций, работающих на госзаказах или ориентированных на внутренний локальный рынок», — отметил вице-президент «Опоры России».

Компании увеличивают долги по зарплатам, поскольку находятся перед «экзистенциальным вызовом», говорит независимый эксперт Андрей Бархота. «В условиях рекордной ключевой ставки ежемесячный платеж по долгам компаний может вырасти на 30–70% относительно того, который был 12–18 месяцев назад. В результате предприятия стоят перед дьявольским выбором: допустить задержки выплат заработных плат или просрочку по обслуживанию кредитов. Но последнее может закрыть возможности финансирования навсегда параллельно со снижением кредитного рейтинга. В результате чаще предприятия вынуждены допускать задержки с оплатой труда», — пояснил Бархота.

В Роструде сообщили, что получили данные мониторинга ВКП, в котором содержатся сведения об организациях с общей суммой задолженности около 2,4 млрд руб. При этом в ведомстве отметили, что реальный факт задолженности по зарплате устанавливается государственной инспекцией труда в ходе контрольно-надзорных мероприятий и анализа первичных документов. За пять месяцев 2025 года по итогам проверок уже были восстановлены права свыше 117 тыс. работников, добавили в Роструде.

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