Путин в разговоре с Макроном отказался от перемирия: Украину ждут два сценария 2.07.2025, 12:34

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Эммануэль Макрон

Глава Центра противодействия дезинформации озвучил варианты.

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и проинформировал о деталях разговора с главой Кремля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин впервые с 2022 года провели телефонный разговор, во время которого договорились о координации действий по Ирану.

Кроме того, по итогам разговора, Макрон рассказал Зеленскому, что Путина относительно завершения войны остается неизменной - он до сих пор не готов к перемирию.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко, комментируя отказ руководства РФ от идеи США о прекращении огня отметил, что в дальнейшем остается лишь 2 варианта развития событий.

«Варианты дальше просты - или Запад действует жестко и убережет Европу от вторжения российско-кндровских войск в Балтию за 4-6 лет и через силу сломает хребет России вместе с нами. Или можно дальше делать вид, что существует какой-то зонтик НАТО, которое технологически уже начинает отставать от современной войны», - указывает чиновник в заметке в (Telegram https://t.me/akovalenko1989/9476).

Коваленко добавил, что к сожалению, боевые действия будут продолжаться как в этом году, так и в следующем.

«Такова реальность», - резюмировал он.

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