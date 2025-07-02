Под Минском очевидцы заметили еще одного медведя 1 2.07.2025, 12:39

Видеофакт.

Новости о том, что в белорусских лесах стало больше медведей, появляются всё чаще. Так, очередного косолапого на днях заметили в Минской области: по дороге домой очевидцы решили остановиться у дороги и «нарезать ромашек», как внезапно увидели животное в зарослях. Дело было возле деревни Швабы Логойского района, пишет smartpress.by.

Авторы ролика рассказали в TikTok, что «были в грибах», после чего захотели нарвать букет полевых цветов. Вернувшись в машину, через 100 метров они увидели медведя, который находился примерно в пяти метрах от дороги. «Он стал уходить в лес, а мы начали за ним сдавать назад и снимать», — поделились грибники. Затем косолапый отошёл и «неспешно скрылся за деревьями».

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