Украина отказалась платить Китаю по долгу Януковича 6 2.07.2025, 12:55

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Киев хочет провести реструктуризацию.

Украина хочет провести реструктуризацию остатков долга по китайскому кредиту 2012 года на 1,5 млрд долларов. Условия будут такими, какие для других кредиторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект изменений в госбюджет на 2025 год (проект №13439).

Реструктуризация долга

Как отмечается в документе, в июле 2024 года задолженность по кредиту, привлеченному под государственную гарантию «Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины» от Эксимбанка Китая, классифицирована китайской стороной как официальный двусторонний долг.

Соответственно правительством Украины начаты переговоры с кредитором по реструктуризации долга.

В декабре 2024 кредитор электронным письмом выразил согласие на проведение переговоров по реструктуризации платежей по договору и проинформировал, что процесс реструктуризации может быть длительным.

Учитывая продолжающиеся переговоры с китайской стороной по реструктуризации долга на условиях равенства с другими официальными кредиторами Украины правительство хочет ввести мораторий на выплаты до завершения переговоров.

«Временное приостановление осуществления платежей планируется ввести по гарантийным обязательствам государства по соответствующим долговым обязательствам АО «ГПЗКУ» на срок до совершения такой сделки (сделок) и изменения условий соответствующего заимствования», - говорится в сообщении.

Кредит группировки Януковича

В июне 2012 года правительство Украины и Китая заключили соглашение о линии кредита в 3 млрд долларов на поставку зерна и закупку китайской сельхозтехники. В 2013 году китайский Эксимбанк выдал кредит АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) на 1,5 млрд долларов под государственные гарантии правительства Украины на 15 лет.

По соглашению 2012 года Украина должна была поставлять в Китай 5 млн тонн зерна ежегодно, но за все годы поставлено около 6 млн тонн. Китай подал иск в Лондонский международный арбитраж из-за невыполнения обязательств.

По состоянию на начало 2022 года остаток по кредиту составлял 900 млн долларов.

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